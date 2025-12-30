< sekcia Zahraničie
Bangladéš vyhlásil štátny smútok za bývalú premiérku Chálidu Zijáovú
Autor TASR
Dháka 30. decembra (TASR) - Pohreb bývalej bangladéšskej premiérky Chálidy Zijáovej, ktorá zomrela v utorok, sa uskutoční v stredu. Na tento deň zároveň vyhlásili deň pracovného pokoja a zároveň začnú plynúť tri dni štátneho smútku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dočasný premiér Muhammad Júnus v televíznom prejave vyzval verejnosť na zachovanie pokoja. „Pokorne vyzývam všetkých, aby pri smútení vrátane pohrebných modlitieb zachovali disciplínu,“ uviedol.
Ásif Nazrul, ktorý zastáva funkciu ministra spravodlivosti v dočasnej vláde, informoval, že modlitby za zosnulú sa budú konať v stredu pred budovou parlamentu po poludňajších modlitbách a že Zijáovú pochovajú vedľa jej zosnulého manžela Zijára Rahmána.
Napriek podlomenému zdraviu expremiérka v novembri tohto roka oznámila, že sa zúčastní na kampani vo voľbách, ktoré sú naplánované na február 2026. Ide o prvé voľby od minuloročného povstania, v ktorom bola zvrhnutá jej rivalka Hasína Vadžídová. Zijáovej strana BNP je všeobecne považovaná za favorita v nadchádzajúcich voľbách.
Koncom novembra Zijáovú urgentne previezli do nemocnice, kde sa aj napriek úsiliu lekárov jej stav zhoršil v dôsledku viacerých zdravotných problémov.
Jej syn Tárik Rahmán sa po 17 rokoch v dobrovoľnom exile minulý týždeň vrátil do Bangladéša, kde ho privítali davy stúpencov. Rahmán povedie stranu do parlamentných volieb 12. februára a očakáva sa, že ak získa väčšinu, bude nominovaný na post premiéra.
