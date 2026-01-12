Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bangladéš vyhlásil stav pohotovosti na hraniciach s Mjanmarskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dháka 12. januára (TASR) - Bangladéš vyhlásil „stav vysokej pohotovosti“ pozdĺž svojich hraníc s Mjanmarskom po tom, čo jeho zložky zadržali 53 členov Armády spásy arakanských Rohingov (ARSA) po prekročení bangladéšskeho územia, uviedli v pondelok predstavitelia polovojenských síl v Dháke. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

ARSA vznikla s cieľom viesť povstanie proti prenasledovaniu moslimskej menšiny Rohingov v Mjanmarsku a zároveň bojuje aj proti konkurenčným povstaleckým jednotkám Arakanskej armády.

„Sme v stave vysokej pohotovosti a už sme zadržali 53 osôb za neoprávnené prekročenie hraníc,“ povedal pre francúzsku agentúru plukovník z polovojenských jednotiek Bangladéšskej pohraničnej stráže (BGB).

„Jedného (zo zadržaných osôb) sme previezli do nemocnice, zatiaľ čo ostatní sú v policajnej väzbe a prebiehajú voči nim právne konania,“ uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ z policajnej stanice v meste Teknaf.

Bangladéšski vojenskí predstavitelia uvádzajú, že na hranici v mjanmarskom štáte Rakhine prebiehajú ťažké boje. Podľa obyvateľov Bangladéša a zástupcov polovojenských jednotiek bolo v Mjanmarsku vyše desať pohraničných dedín zasiahnutých ostreľovaním.

V bangladéšskych pohraničných dedinách preto panuje strach a väčšina ľudí nevychádza zo svojich domovov, uvádza AFP. Od nedele hlásili najmenej dve zranené osoby vrátane 12-ročného dievčaťa, ktoré utrpelo strelné zranenie v pohraničnom bangladéšskom okrese Cox's Bazar, kde žije až milión utečencov moslimskej menšiny Rohingov.

„V súčasnosti prebieha trojstranný konflikt: ARSA bojuje na zemi proti Arakanskej armáde, zatiaľ čo vojenská junta vykonáva letecké údery,“ povedal pre AFP vysoký predstaviteľ BGB.

Dháka uviedla, že nasadila svoje bezpečnostné zložky do dedín v blízkosti hraníc, aby monitorovali situáciu a prípadné nelegálne prekročenia hraníc.
