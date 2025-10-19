< sekcia Zahraničie
Bangladéš začal vyšetrovať príčinu rozsiahleho požiaru na letisku
Dhaka 19. októbra (TASR) - Bangladéšski obchodníci začali v nedeľu vyhodnocovať straty po ničivom požiari v nákladnom komplexe hlavného medzinárodného letiska v krajine. Vládni predstavitelia už začali vyšetrovanie možného podpaľačstva. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Hasiči dostali požiar pod kontrolu v sobotu večer a obnovená bola aj letová prevádzka, povedal výkonný riaditeľ letiska Ragíb Samád agentúre AFP. V nedeľu sa z obhorených pozostatkov stále valil dym.
V nákladnom komplexe Medzinárodného letiska Házrata Šáhdžalála v Dháke sa skladovali najmä látky, odevy a odevné doplnky, liečivá, chemikálie a ďalšie tovary.
Národná daňová rada (NBR) uviedla, že začala s hodnotením škôd. Obchodné skupiny podľa prvotných odhadov priame straty a následné dopady na obchod vyčíslili na milióny dolárov. Bangladéš je druhým najväčším výrobcom odevov na svete a textilná a odevná výroba tvorí približne 80 percent exportu.
Vláda uviedla, že si je vedomá rastúceho znepokojenia verejnosti po nedávnej sérii rozsiahlych požiarov v exportnej spracovateľskej zóne v Čitagongu a v chemickej a odevnej továrni v Dháke, kde zahynulo 16 ľudí. Teraz boli podľa zdravotníckych úradov do nemocnice prevezení štyria ľudia s ľahkými zraneniami.
Podľa úradov bezpečnostné služby všetky incidenty „dôkladne“ vyšetrujú a vláda varovala, že na „akýkoľvek dôveryhodný dôkaz o sabotáži alebo podpaľačstve bude rýchlo a rázne reagovať“. „Žiaden trestný čin ani provokácia nenarušia verejný život ani politický proces,“ uviedla vláda a vyzvala na pokoj.
Politická situácia v juhoázijskej krajine je napätá od augusta 2024, kedy študentské protesty zosadili z funkcie premiérku Hasínu Vadžídovú. Bangladéš sa vo februári 2026 pripravuje na parlamentné voľby.
