Bangladéšska expremiérka sa vráti, keď bude známy dátum volieb

Naí Dillí 9. augusta (TASR) - Bývalá bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová sa vráti do svojej krajiny po tom, čo sa nová dočasná vláda rozhodne usporiadať voľby, uviedol jej syn. Doposiaľ nie je bezprostredne jasné, či sa expremiérka rozhodne aj kandidovať. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Vadžídová v pondelok utiekla z Bangladéša do susednej Indie po týždeň trvajúcich protestoch študentov za jej odstúpenie a júlových demonštráciách za zníženie kvót na pozície vo verejnom sektore. Celkovo počas protestov zahynulo približne 300 ľudí a tisíce utrpeli zranenia.



Vo štvrtok zložila prísahu dočasná vláda na čele s laureátom Nobelovej ceny za mier Muhammadom Júnusom. Syn bývalej premiérky Sadžíb Vadžíd, ktorý žije v USA, v rozhovore pre denník Times of India uviedol, že "zatiaľ je (Vadžídová) v Indii" a do krajiny sa vráti, "keď sa dočasná vláda rozhodne usporiadať voľby". Vadžíd však neuviedol, či sa 76-ročná expremiérka bude uchádzať o znovuzvolenie. "Moja matka by po skončení súčasného funkčného obdobia odišla z politiky," povedal.



"Nikdy som nemal politické ambície a usadil som sa v USA. Vývoj situácie v Bangladéši v posledných dňoch však ukazuje, že je vo vedení vákuum. Musel som sa preto angažovať v záujme strany a teraz som na jej čele," povedal denníku Vadžíd. Ľudová liga expremiérky však nie je súčasťou dočasnej vlády.



Vadžídová sa momentálne ukrýva v Naí Dillí a indické médiá už informovali, že plánuje požiadať o azyl v Británii. Britské ministerstvo vnútra sa k tomu odmietlo vyjadriť.



Čína v piatok uviedla, že "víta" vytvorenie novej dočasnej vlády v Bangladéši a prisľúbila, že bude s krajinou posilňovať spoluprácu, oznámila AFP. Podľa agentúry v piatok zablahoželal novému dočasnému vodcovi Bangladéša Muhammadovi Júnusovi aj pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf a vyjadril nádej na prehĺbenie vzťahov s Dhákou, ktorá sa od Pakistanu oddelila v roku 1971.