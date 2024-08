Bangladéšska premiérka opustila Dháku. Nie je vylúčená jej rezignácia

Dháka 5. augusta (TASR) - Bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová opustila hlavné mesto Dháka v dôsledku masových protestov požadujúcich jej odstúpenie. Jeden z vysokopostavených zdrojov pre agentúru AFP pripustil, že by tiež mohla zo svojho postu odstúpiť, informuje TASR.



Vadžídová mala so svojou sestrou odísť na bezpečnejšie miesto, uviedol zdroj blízky premiérke. Podľa miestnych médií odletela vojenským vrtuľníkom do Indie, píše agentúra Reuters. Tisíce demonštrantov po jej odchode vtrhli do oficiálnej rezidencie premiérky v hlavnom meste.



Protesty sa v krajine začali minulý mesiac, keď študenti v uliciach demonštrovali za zrušenie systému kvót na miesta vo verejnom sektore. O život vtedy prišlo najmenej 150 ľudí a tisíce sa zranili. Najvyšší súd rozhodol o zrušení väčšiny kvót a demonštrácie ustali. Ľudia však v najnovších demonštráciách žiadajú spravodlivosť pre obete protestov a ich rodiny a tiež vyvodenie politickej zodpovednosti premiérky, ktorá v januári začala svoje štvrté volebné obdobie.



Počas protestov v nedeľu bolo zabitých najmenej 91 ľudí a stovky ich bolo zranených. Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn a gumové projektily, aby rozohnala desaťtisíce protestujúcich. Ďalšie obete pribudli aj v pondelok počas pochodu do hlavného mesta aj napriek celonárodnému zákazu vychádzania.



Kritici premiérky a skupiny na ochranu ľudských práv obvinili vládu z neprimeraného používania sily na potlačenie protestov. Premiérka i ministri to odmietajú.