Bangladéšska prokuratúra žiada trest smrti pre expremiérku Vadžídovú
Expremiérka odmieta rešpektovať súdne príkazy, na základe ktorých by sa mala vrátiť z exilu v Indii a vo vlasti čeliť obvineniam.
Autor TASR
Dháka 16. októbra (TASR) - Bangladéšska prokurátora požaduje trest smrti pre bývalú premiérku Hasínu Vadžídovú, ktorá je obvinená zo zločinov proti ľudskosti v súvislosti s potláčaním rozsiahlych študentských protestov. Oznámila to vo štvrtok, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Žiadame pre ňu ten najvyšší trest,“ povedal novinárom pred súdom hlavný prokurátor Tadžul Islam. „Za jednu vraždu je pravidlom jeden trest smrti. Za 1400 vrážd by mala byť odsúdená 1400-krát... keďže to ale nie je ľudsky možné, žiadame aspoň jednu,“ zdôraznil.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Prokuratúra uvádza, že 78-ročná Vadžidová je „jadro, okolo ktorého sa točili všetky zločiny spáchané počas povstania v júli a auguste“. Konanie voči expremiérke sa vedie v jej neprítomnosti a súdny proces sa začal 1. júna.
„Jej cieľom bolo udržať sa pri moci natrvalo – pre seba a svoju rodinu,“ povedal prokurátor Islam podľa AFP.
