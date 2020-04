Bangladéšska stráž zachránila Rohingov, ktorí boli týždne na mori

Dháka 16. apríla (TASR) - Bangladéšska pobrežná stráž zachránila 382 vyhladovaných príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov, ktorým sa nepodarilo dostať do Malajzie a následne celé týždne strávili na mori. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie pobrežnej stráže o tom informovala agentúra AP.



Stanica BBC citujúc bangladéšske úrady uvádza, že títo utečenci boli na mori takmer dva mesiace, pričom vyše dve desiatky z nich v člne zahynuli. Podľa niektorých správ miestnych médií ich Malajzia, kam sa pokúšali doplaviť, neprijala pre obavy z koronavírusu.



Nejasné zatiaľ tiež ostáva, odkiaľ títo rohinskí utečenci pochádzajú, či zo samotného Bangladéša, alebo z Mjanmarska.



BBC pripomína, že pri tvrdom zásahu mjanmarskej armády voči Rohingom v roku 2017 zahynuli tisíce príslušníkov tejto menšiny a vyše 700.000 ďalších utieklo z Mjanmarska do susedného Bangladéša.



"Z veľkej preplnenej rybárskej lode sme zachránili 382 Rohingov, ktorých sme previezli na pláž pri meste Teknaf," povedal agentúre AFP hovorca bangladéšskej pobrežnej stráže.



"Boli vyhladovaní. Plavili sa 58 dní, pričom posledných sedem dní sa ich loď pohybovala v našich teritoriálnych vodách," uviedol ďalej.



Hovorca dodal, že bangladéšske úrady dostali tip a následne po lodi pátrali tri dni. Zachrániť sa im ju podarilo v noci na štvrtok po tom, ako ju objavili pri juhovýchodnom pobreží krajiny.



Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavili fotografie z pláže, kde Rohingov pobrežná stráž vyložila. Podľa týchto záberov boli medzi nimi najmä ženy a deti. Hovorca stráže uviedol, že oblasť uzavreli, Rohingov však podľa jeho slov nevypočúvali - obávali sa totiž, že by mohli byť nakazení koronavírusom.