Bangladéšske siamské dvojčatá oddelené lekármi sa vrátili domov

Budapešť/Dháka 15. marca (TASR) - Bangladéšske siamské dvojčatá, ktoré v auguste 2019 úspešne oddelil tím maďarských lekárov, sa po dvoch rokoch mohli vrátiť z Ústrednej vojenskej nemocnice v Dháke do svojho rodného mesta. Agentúru MTI o tom v pondelok informovala maďarská charitatívna Nadácia akcie pre bezbranných ľudí (ADPF).



Po zákroku žili dvojčatá spolu s rodičmi a so sestrou na vyhradenom oddelení vojenskej nemocnice, v pondelok ich však prepustili a rodina sa vrátila do mesta Pábná na stredozápade krajiny.



Maďarská nadácia bude prostredníctvom videokonferenčného spojenia spolupracovať na dlhodobej rehabilitácii oddelených dvojčiat, ktorej proces môže trvať aj roky.



Dievčatá Rabia a Rukia podstúpili 1. a 2. augusta 2019 vo vojenskej nemocnici v Dháke 33-hodinovú operáciu zameranú na oddelenie lebiek a mozgov, na ktorej spolupracoval 35-členný tím maďarských chirurgov. Hlavným koordinátorom série plastických operačných zákrokov bol Gergely Pataki, ktorý po oddelení dvojičiek povedal, že ich ešte čaká desiatka menších operácií.