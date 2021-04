Bangladéšsky imigrant dostal doživotie za pokus o bombový útok

New York 22. apríla (TASR) - Na doživotný trest väzenia bol vo štvrtok v New Yorku odsúdený bangladéšsky imigrant, ktorého v roku 2018 uznali za vinného z pokusu o spáchanie bombového útoku neďaleko námestia Times Square na Manhattane, ku ktorému došlo v roku 2017. Informovala o tom agentúra AP.



Akayed Ullah (31) 11. decembra 2017 odpálil v metre neďaleko námestia Times Square v newyorskej štvrti Manhattan podomácky vyrobenú rúrkovú bombu, ktorú mal pripevnenú na tele. Výbušnina explodovala len čiastočne a samotný páchateľ pritom utrpel rozsiahle popáleniny. Menšie zranenia utrpeli aj traja okolostojaci ľudia.



Sudca manhattanského federálneho súdu Richard Sullivan nazval tento skutok "barbarským a ohavným zločinom" s tým, že doživotie považuje za "primeraný" trest.



Prokuratúra, ktorá žiadala doživotie, uviedla, že išlo o teroristický útok "osamelého vlka" v mene Islamského štátu (IS) s cieľom zohaviť alebo usmrtiť ľudí.



Obhajkyňa Amy Gallicchiová tvrdila, že si zaslúži maximálne povinných 35 rokov väzenia, pričom poukazovala na to, že pred spáchaním útoku "žil v súlade so zákonom a pokojne". Z útoku vinila jeho "osobnú krízu, ktorá spôsobila, že zostal izolovaný, depresívny, zraniteľný a so sklonmi k samovražde".



Samotný obžalovaný na súde tvrdil, že mu išlo len o spáchanie samovraždy. "Vaša ctihodnosť, to, čo som spravil, bolo nesprávne," povedal pred vynesením verdiktu. Dodal, že to hlboko ľutuje a tiež, že "nepodporuje ubližovanie nevinným ľuďom". Prokuratúra však namietala, že ak by skutočne chcel zabiť len seba, nemal by na tele pripevnenú bombu. Argumentovala tiež jeho usvedčujúcimi vyjadreniami po zadržaní a komentármi na sociálnych sieťach.