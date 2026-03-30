Bangladéšsky premiér nariadil celoštátne prešetrenie epidémie osýpok
Autor TASR
Dháka 30. marca (TASR) - Bangladéšsky premiér nariadil celoštátne prešetrenie v súvislosti s vypuknutím epidémie osýpok po tom, čo v krajine zaznamenali vyše 600 prípadov nákazy, uviedli v pondelok predstavitelia vlády. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Podľa vyhlásenia Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) premiér Tárik Rahmán poveril dvoch ministrov, aby zhodnotili rozsah krízy a koordinovali opatrenia na jej riešenie v tejto juhoázijskej krajine, ktorá má vyše 170 miliónov obyvateľov.
Vysoký úradník ministerstva zdravotníctva, vedúci oddelenia kontroly chorôb, uviedol, že tento rok zaznamenali 674 prípadov osýpok.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú osýpky jednou z najnákazlivejších chorôb na svete a šíria sa kašľom alebo kýchaním. Komplikácie môžu zahŕňať opuch mozgu a závažné dýchacie problémy. Hoci môžu postihnúť kohokoľvek, najčastejšie sa vyskytujú u detí. Na túto chorobu neexistuje špecifická antivírusová liečba.
Bangladéš dosiahol významný pokrok v očkovaní proti infekčným chorobám, ale kampaň proti osýpkam, ktorá sa mala uskutočniť v júni 2024, bola odložená v dôsledku nepokojov počas masového povstania, ktoré zvrhlo vládu. Ďalšia kampaň je naplánovaná na tohtoročný jún.
WHO podľa najnovších štatistík odhaduje, že na celom svete zomrie na osýpky ročne až 95.000 ľudí.
