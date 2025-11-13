< sekcia Zahraničie
Bangladéšsky súd oznámi verdikt v prípade expremiérky 17. novembra
Zakázaná politická strana bývalej predsedníčky vlády Liga Awami vyzvala vo štvrtok na celoštátny lockdown a v okolí súdu došlo k rozsiahlemu nasadeniu bezpečnostných zložiek.
Autor TASR
Dháka 13. novembra (TASR) - Bangladéšsky súd vyhlási dlho očakávaný verdikt v prípade expremiérky Hasíny Vadžídovej 17. novembra, oznámil vo štvrtok hlavný prokurátor. Politička žijúca v exile je obžalovaná zo zločinov proti ľudskosti za brutálne potlačenie protestov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Spravodlivosť sa uplatní v súlade so zákonom,“ uviedol hlavný prokurátor Tádžul Islám. „Zavŕšili sme dlhú cestu a teraz sme v jej konečnej fáze. Súd oznámi verdikt 17. novembra,“ ozrejmil. Proces s expremiérkou sa začal 1. júna a konal sa v jej neprítomnosti, keďže nerešpektovala súdne príkazy žiadajúce jej návrat z exilu v Indii.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách v Bangladéši 1400 ľudí, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Prokurátori podali päť žalôb a požadujú pre Vadžídovú trest smrti. „Dúfame, že súd bude postupovať opatrne a múdro, že túžba po spravodlivosti sa naplní a že tento verdikt bude znamenať koniec zločinov proti ľudskosti,“ dodal Islám. Hasína všetky obvinenia poprela.
Zakázaná politická strana bývalej predsedníčky vlády Liga Awami vyzvala vo štvrtok na celoštátny lockdown a v okolí súdu došlo k rozsiahlemu nasadeniu bezpečnostných zložiek a obrnených vozidiel na kontrolných stanovištiach.
Bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí v stredu predvolalo indického veľvyslanca v Dháke a požadovalo, aby Naí Dillí zabránilo Vadžídovej poskytovať rozhovory novinárom. „Ukrývať takú notoricky známu utečenku... a poskytovať jej priestor na šírenie nenávisti... nie je prospešné pre budovanie konštruktívnych bilaterálnych vzťahov medzi obomi krajinami,“ uviedlo ministerstvo podľa štátnej tlačovej agentúry BSS.
„Spravodlivosť sa uplatní v súlade so zákonom,“ uviedol hlavný prokurátor Tádžul Islám. „Zavŕšili sme dlhú cestu a teraz sme v jej konečnej fáze. Súd oznámi verdikt 17. novembra,“ ozrejmil. Proces s expremiérkou sa začal 1. júna a konal sa v jej neprítomnosti, keďže nerešpektovala súdne príkazy žiadajúce jej návrat z exilu v Indii.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách v Bangladéši 1400 ľudí, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Prokurátori podali päť žalôb a požadujú pre Vadžídovú trest smrti. „Dúfame, že súd bude postupovať opatrne a múdro, že túžba po spravodlivosti sa naplní a že tento verdikt bude znamenať koniec zločinov proti ľudskosti,“ dodal Islám. Hasína všetky obvinenia poprela.
Zakázaná politická strana bývalej predsedníčky vlády Liga Awami vyzvala vo štvrtok na celoštátny lockdown a v okolí súdu došlo k rozsiahlemu nasadeniu bezpečnostných zložiek a obrnených vozidiel na kontrolných stanovištiach.
Bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí v stredu predvolalo indického veľvyslanca v Dháke a požadovalo, aby Naí Dillí zabránilo Vadžídovej poskytovať rozhovory novinárom. „Ukrývať takú notoricky známu utečenku... a poskytovať jej priestor na šírenie nenávisti... nie je prospešné pre budovanie konštruktívnych bilaterálnych vzťahov medzi obomi krajinami,“ uviedlo ministerstvo podľa štátnej tlačovej agentúry BSS.