Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Zahraničie

Bangladéšsky súd oznámi verdikt v prípade expremiérky 17. novembra

.
Hasína Vadžídová. Foto: TASR

Zakázaná politická strana bývalej predsedníčky vlády Liga Awami vyzvala vo štvrtok na celoštátny lockdown a v okolí súdu došlo k rozsiahlemu nasadeniu bezpečnostných zložiek.

Autor TASR
Dháka 13. novembra (TASR) - Bangladéšsky súd vyhlási dlho očakávaný verdikt v prípade expremiérky Hasíny Vadžídovej 17. novembra, oznámil vo štvrtok hlavný prokurátor. Politička žijúca v exile je obžalovaná zo zločinov proti ľudskosti za brutálne potlačenie protestov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Spravodlivosť sa uplatní v súlade so zákonom,“ uviedol hlavný prokurátor Tádžul Islám. „Zavŕšili sme dlhú cestu a teraz sme v jej konečnej fáze. Súd oznámi verdikt 17. novembra,“ ozrejmil. Proces s expremiérkou sa začal 1. júna a konal sa v jej neprítomnosti, keďže nerešpektovala súdne príkazy žiadajúce jej návrat z exilu v Indii.

Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách v Bangladéši 1400 ľudí, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.

Prokurátori podali päť žalôb a požadujú pre Vadžídovú trest smrti. „Dúfame, že súd bude postupovať opatrne a múdro, že túžba po spravodlivosti sa naplní a že tento verdikt bude znamenať koniec zločinov proti ľudskosti,“ dodal Islám. Hasína všetky obvinenia poprela.

Zakázaná politická strana bývalej predsedníčky vlády Liga Awami vyzvala vo štvrtok na celoštátny lockdown a v okolí súdu došlo k rozsiahlemu nasadeniu bezpečnostných zložiek a obrnených vozidiel na kontrolných stanovištiach.

Bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí v stredu predvolalo indického veľvyslanca v Dháke a požadovalo, aby Naí Dillí zabránilo Vadžídovej poskytovať rozhovory novinárom. „Ukrývať takú notoricky známu utečenku... a poskytovať jej priestor na šírenie nenávisti... nie je prospešné pre budovanie konštruktívnych bilaterálnych vzťahov medzi obomi krajinami,“ uviedlo ministerstvo podľa štátnej tlačovej agentúry BSS.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna