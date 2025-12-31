< sekcia Zahraničie
Baníci v Bolívii protestovali proti zvýšeniu cien pohonných hmôt
K demonštrantom sa nepridalo viacero odborových zväzov ani pracovníkov dopravy.
Autor TASR
La Paz 31. decembra (TASR) - Bolívijskí baníci v utorok odpálili dynamitové nálože a pyrotechniku v stretoch s políciou počas protestov proti zvýšeniu cien pohonných hmôt. Išlo už o ôsmy deň demonštrácií proti hospodárskym reformám nariadeným prezidentom Rodrigom Pazom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Policajti v meste La Paz použili na stovky demonštrantov, ktorí sa snažili preliezť barikády postavené okolo námestia, kde sídli Národný kongres, slzotvorný plyn a gumové projektily. Polícia nehlásila žiadne zadržania.
Do hlavného bolívijského mesta prišli minulý týždeň stovky baníkov zo štátnych podnikov, aby demonštrovali proti hospodárskym reformám Paza, ktorý v októbri zvíťazil v prezidentských voľbách. Reformy zahŕňajú zrušenie dotácií na palivá, ktoré boli v platnosti predchádzajúce dve desaťročia.
K demonštrantom sa nepridalo viacero odborových zväzov ani pracovníkov dopravy. Pridali sa však učiteľské odbory a niektoré domorodé skupiny. To naznačuje silný odpor voči opatreniam nového prezidenta medzi voličmi, ktorí sú stúpenci Hnutia za socializmus - strany, ktorá vládla v Bolívii dve desaťročia, poznamenáva AP.
„Naše protesty nie sú len proti zrušeniu dotácií (na palivo), ale proti tomuto prekliatemu výnosu, ktorý zadlží krajinu a ďalšie generácie,“ povedal predák Ústredného odborového zväzu Bolívie Mario Argollo.
Paz po nástupe do úradu v novembri zlepšil vzťahy Bolívie so Spojenými štátmi, keď oznámil, že prijme veľvyslanca z Washingtonu. Krajiny totiž dovtedy nemali vzájomné veľvyslanecké zastúpenie celých 17 rokov.
V decembri nový prezident podpísal dekrét, ktorým sa výrazne znížili dotácie na pohonné hmoty. Podľa ekonómov totiž tieto dotácie zhoršovali vážny nedostatok amerických dolárov, ktorý v poslednom období spomalil bolívijskú ekonomiku. Bez dotácií sa však cena benzínu v Bolívii takmer zdvojnásobila, a to v prepočte z 53 dolárových centov za liter na 1 dolár.
Paz sa tiež zasadil o zvýšenie minimálnej mzdy a opatrenie umožňujúce centrálnej banke krajiny požičiavať si peniaze bez schválenia parlamentom.
Prezident viedol kampaň pod heslom „kapitalizmus pre všetkých“ a prisľúbil znížiť úrokové sadzby a prilákať zahraničné investície.
