Bank of America súhlasí s urovnaním žaloby Epsteinových obetí
Banka zároveň uviedla, že naďalej odmieta, že by podporovala Epsteinove trestné činy.
Autor TASR
Washington 28. marca (TASR) - Bank of America súhlasí so zaplatením 72,5 milióna dolárov (približne 67 miliónov eur) na urovnanie hromadnej žaloby, v ktorej bola obvinená z napomáhania sieti obchodovania so sexom organizovanej americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, odsúdeným za sexuálne zneužívanie neplnoletých dievčat. Vyplýva to zo súdnych dokumentov zverejnených v piatok, informovala v noci na sobotu agentúra AFP.
Banka zároveň uviedla, že naďalej odmieta, že by podporovala Epsteinove trestné činy. Toto urovnanie vníma ako možnosť „uzavrieť túto záležitosť a prináša ďalšie zadosťučinenie pre žalobkyne“.
AFP doplnila, že žalobu na Bank of America podala anonymná žena v mene seba a ďalších údajných obetí. Tvrdí, že vedenie banky „ignorovalo varovné signály“ týkajúce sa Epsteinovej siete obchodovania so sexom a naďalej mu poskytovalo bankové a investičné služby.
Dohoda, ak ju schváli súd, zabráni potenciálne zdĺhavému súdnemu procesu a podľa žalobkýň je v ich „najlepšom záujme“.
Ide o ďalšiu banku, ktorá pristúpila na urovnanie žalôb zo strany Epsteinových údajných obetí. V roku 2023 uzavrela podobnú dohodu aj JPMorgan Chase vo výške 75 miliónov dolárov a rovnakú sumu podľa médií zaplatila aj Deutsche Bank.
Epstein, miliardár a manažér hedžového fondu s mnohými vplyvnými kontaktmi, bol po zatknutí v júli 2019 obvinený z obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Už v roku 2008 bol odsúdený za navádzanie dievčat vo veku od 14 rokov na prostitúciu. V auguste 2019 počas väzby v zariadení Metropolitan Correctional Center na newyorskom Manhattane spáchal Epstein samovraždu.
Tento prípad zostáva politicky citlivý a sprevádzajú ho spory o zverejnenie vyšetrovacích materiálov aj Epsteinovej siete kontaktov. Americké ministerstvo spravodlivosti totiž v posledných mesiacoch zverejnilo milióny dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním, ktoré zasiahli viacerých vysokopostavených manažérov a politikov nielen v USA.
