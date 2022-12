Bank of England predstavila nové bankovky s podobizňou Karola III.

Londýn 20. decembra (TASR) - Britská centrálna banka Bank of England predstavila v utorok bankovky s podobizňou nového kráľa Karola III., ktorý sa ujal vlády po septembrovom úmrtí svojej matky Alžbety II. Nové bankovky budú uvedené do obehu v polovici roka 2024, informuje agentúra AFP.



"Portrét kráľa sa objaví na existujúcej podobe všetkých štyroch polymérových bankoviek (v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier), pričom k ďalším zmenám v ich doterajšom dizajne nedôjde," uvádza sa vo vyhlásení peňažného ústavu Bank of England.



Karolova podobizeň bude zobrazená na prednej strane bankoviek, a to dvakrát: v dominantnej veľkej podobe a v menšej variante na priehľadnom "okienku", ktoré predstavuje jeden z bezpečnostných prvkov platidla.



Použitá rytina tváre panovníka vychádza z Karolovej fotografie, ktorú jeho úrad zverejnil v roku 2013, teda v čase, keď bol ešte princom Charlesom. Nový dizajn 5-, 10-, 20- a 50-librových bankoviek vznikal v priebehu posledných mesiacov a bol odsúhlasený aj samotným kráľom.



Masová produkcia inovovaných bankoviek sa začne v prvej polovici roka 2023 a do obehu ich začnú postupne uvádzať od polovice roka 2024. Aj po začiatku ich cirkulácie bude možné platiť súčasnými bankovkami s podobizňou zosnulej kráľovnej Alžbety II.



Karol III. bude len druhým britským panovníkom, ktorého podobizeň sa objaví na bankovkách Bank of England. Nové "karolovské librovky" budú do obehu uvádzané len v rámci výmeny za opotrebované bankovky alebo v prípade zvýšeného dopytu na trhu, aby sa minimalizovali finančné náklady a záťaž pre životné prostredie, približuje stanica BBC.



Prvé mince s podobizňou Karola III. v hodnote 50 pencí sa dostali do obehu v priebehu decembra prostredníctvom britskej Kráľovskej pošty (Royal Mail).