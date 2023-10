Banka: Konflikt v Gaze prináša ekonomický šok, ktorý svet nepotrebuje

Marakéš 10. októbra (TASR) - Konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v pásme Gazy spôsobuje zbytočné šoky v globálnej ekonomike. A v prípade jeho rozšírenia sťaží centrálnym bankám snahu o tzv. mäkké pristátie (bez recesie) v mnohých ekonomikách. Vyhlásil to v utorok prezident Svetovej banky (SB) Ajay Banga. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Je to humanitárna tragédia a je to ekonomický šok, ktorý nepotrebujeme," povedal Banga na okraj výročného stretnutia Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF) v Maroku.



Centrálne banky "začínali trochu viac veriť tomu, že existuje možnosť na mäkké pristátie, ale konflikt to sťažuje", skonštatoval.



Podľa Banga bezprostredný vplyv tohto konfliktu na ekonomiku je menší ako na začiatku minuloročnej invázie Ruska na Ukrajinu, pretože konflikt medzi Izraelom a Gazou nemá vplyv na vývoz ropy, obilnín a hnojív. Prenáša sa však na ekonomiku cez finančné trhy, pričom dolárové aktíva náhle rastú.



Inflácia v uplynulých mesiacoch klesla, ceny a mzdy sa stabilizovali a trhy si zvykli na myšlienku, že úrokové sadzby zostanú vyššie dlhšiu dobu, poznamenal Banga, podľa ktorého by to ďalší dlhotrvajúci konflikt mohol narušiť.



Svetová banka dočasne zatvorila svoje prevádzky v pásme Gazy, pričom evakuovala množstvo zamestnancov, pretože územie sa stalo "vojnovou zónou". Jej prevádzky však na palestínskych územiach na Západnom brehu Jordánu zostali otvorené, dodal Banga.