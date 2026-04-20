Banka poskytne úvery za 110 miliónov eur poľnohospodárom v Etiópii
EIB Global plánuje rozšíriť svoje existujúce investičné portfólio v Etiópii vo výške 577 miliónov eur o ďalšie rozpracované projekty.
Autor TASR
Brusel 20. apríla (TASR) - Medzinárodná rozvojová zložka Európskej investičnej banky (EIB) - EIB Global - vyčlení 110 miliónov eur na pomoc poľnohospodárom v Etiópii na zvyšovanie ich produktivity, rozširovanie podnikania a zvládanie klimatických zmien. Na pondelňajšiu správu EIB upozornil bruselský spravodajca TASR.
Rozvojová banka Etiópie (DBE) sprostredkuje úverovú linku EIB Global vidieckym finančným inštitúciám vrátane mikrofinančných inštitúcií a vidieckych sporiteľných a úverových družstiev, ktoré poskytujú pôžičky poľnohospodárskym podnikom vo vidieckych oblastiach, pričom 50 % z nich bude určených pre ženy a 20 % bude zameraných na adaptáciu na zmenu klímy.
Podľa EIB táto operácia podporuje tretiu fázu etiópskeho Programu sprístupnenia financií vidieku (RUFIP III), čo je iniciatíva etiópskej vlády na posilnenie prístupu agrosektora k financovaniu, konkurencieschopnosti a odolnosti.
Konečnými príjemcami tohto financovania budú drobní poľnohospodári, mikropodniky a malé a stredné podniky s dôrazom na ženy a mládež. Ženy tvoria viac ako polovicu poľnohospodárskej pracovnej sily v Etiópii a majú nerovnaký prístup k financovaniu. Preklenutie tejto medzery napĺňa ciele Európskej únie zamerané na posilnenie finančného začlenenia vidieka na celom svete.
EÚ očakáva, že operácia prispeje aj k opatreniam v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti o 20 %, najmä podporou odolnosti vidieckych komunít voči suchu, povodniam alebo škodcom.
Operácia nadväzuje na viac ako 40 rokov spolupráce medzi EIB Global a Etiópiou. EIB Global spolupracuje s etiópskou vládou aj na podpore sektorov, ako je energetika, malé a stredné podniky, vodohospodárstvo, sanitácia a hygiena a podnikanie žien.
Skupina Európskej investičnej banky je finančnou zložkou EÚ, ktorú vlastní 27 členských štátov, a je jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. EIB Global ako špecializovaná zložka skupiny EIB sa venuje zvyšovaniu vplyvu medzinárodných obojstranne výhodných partnerstiev a rozvojového financovania.
