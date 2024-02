Bankovky s podobizňou Karola III. vstúpia do obehu v júni

Londýn 23. februára (TASR) - Britská centrálna banka Bank of England oznámila, že nové bankovky s podobizňou kráľa Karola III. budú uvedené do obehu 5. júna. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy stanice BBC.



Kráľov portrét bude na bankovkách s hodnotou päť, 10, 20 a 50 libier. Okrem tejto zmeny si bankovky zachovajú pôvodný dizajn a platidlá s podobizňou bývalej kráľovnej Alžbety II. naďalej zostávajú v platnosti. Nezmenená zostáva aj zadná strana súčasných bankoviek, na ktorej sú podobizne Winstona Churchilla, Jane Austenovej, J.M.W. Turnera a Alana Turinga.



Bank of England ich bude vydávať tak, aby nahrádzali opotrebované bankovky s podobizňou zosnulej kráľovnej Alžbety II. alebo v prípade nárastu dopytu. V súčasnosti je v obehu približne 4,7 miliárd britských bankoviek v hodnote 82 miliárd libier (viac než 95,766 miliárd eur).



Mince s portrétom Karola III. sú v obehu už niekoľko mesiacov, príprava výroby bankoviek si však vyžaduje viac času. Karol sa stal kráľom v septembri 2022 po smrti svojej matky Alžbety II., ktorá vládla od roku 1952.



Bank of England vydáva papierové bankovky už od 17. storočia, ale prvá panovníčka sa na nich objavuje až od roku 1960. Podoba britských monarchov bola dovtedy zobrazovaná iba na minciach.



Odklon od vydávania papierových bankoviek prišiel v roku 2015, keď Bank of England uviedla do obehu päťlibrovú bankovku z polyméru, tenkého a pružného plastového materiálu a postupne sa začali vydávať polymérové bankovky aj vyššej nominálnej hodnoty.