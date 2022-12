Banksy dáva do predaja print (FR)AGILE, výťažok pošle Ukrajine

Kyjev/Londýn 11. decembra (TASR) - Britský umelec známy ako Banksy chce dať do predaja 50 kópií svojho diela (FR)AGILE. Výťažok z predaja poputuje do Kyjeva.



Podstatou nového diela britského umelca street artu je hra so slovami, informovala britská stanica BBC. Pozadie obrazu tvorí totiž kartón s červeným nápisom FRAGILE (v preklade krehký), ktorého prvé dve písmená možno len tušiť, pretože ich pazúrikmi rozdriapala biela myš snažiaca sa zrejme takto stlmiť svoj pád. Zostávajúce dobre čitateľné písmená tak tvoria slovo AGILE vo významoch svižný, vrtký, čulý či bystrý.



Podľa Banksyho bude do predaja ponúknutých 50 printov. Výťažok bude zaslaný Fondu na pomoc Ukrajine.



Každá kópia bude podpísaná a očíslovaná samotným umelcom. Cena jedného výtlačku bude 5000 libier (vyše 5800 eur).



Banksy sa v polovici novembra v rozhovore pre server o umení The Art Newspaper priznal k autorstvu siedmich grafitov, ktoré sa po stiahnutí sa ruských okupačných vojsk objavili na múroch viacerých bombardovaním a ostreľovaním zničených budov v niektorých mestách z Kyjevskej oblasti.