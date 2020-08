Banksy financoval loď na záchranu utečencov

Londýn 28. augusta (TASR) - Britský streetartový umelec Banksy financoval záchranársku loď s názvom Louise Michel na pomoc utečencom, ktorí sa usilujú dostať zo severnej Afriky do Európy. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Na ružovo-bielej motorovej jachte je vyobrazené Banksyho dielo - dievčatko v záchrannej veste, ktoré v ruke drží záchranné koleso v tvare srdca. Loď, ktorá sa plaví pod nemeckou vlajkou, údajne vyplávala v tajnosti, aby sa vyhla tomu, že ju zastavia úrady.



Plavidlo pomenované podľa francúzskej anarchistky a feministky Louise Michelovej vyplávalo zo španielskeho prístavu Burriana neďaleko Valencie 18. augusta a momentálne sa nachádza v Stredozemnom mori, kde vo štvrtok zachránilo 89 ľudí vrátane 14 žien a štyroch detí.



Banksym podporovaná loď aktuálne hľadá bezpečný prístav pre vylodenie pasažierov, ktorých má následne prevziať plavidlo európskej pobrežnej stráže.



Posádka pozostáva z európskych aktivistov s dlhoročnými skúsenosťami v pátracích a záchranárskych operáciách. Jej členovia sa podieľali aj na dvoch ďalších záchranných akciách, počas ktorých priviedli do bezpečnosti celkovo 105 osôb, ktoré sú teraz na palube plavidla Sea Watch 4.



Banksy v septembri 2019 kontaktoval Piu Klempovú, bývalú kapitánku viacerých lodí neziskových organizácií, ktoré za posledné roky zachránili tisíce ľudí. Oslovil ju s tým, aby za peniaze, ktoré zarobil svoju prácou o migračnej kríze, zakúpila nové záchranné plavidlo.