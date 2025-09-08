< sekcia Zahraničie
Banksy namaľoval sudcu, ako kladivkom bije demonštranta
Hoci sa umelecké dielo neodvoláva na konkrétnu kauzu ani incident, aktivisti ho vnímajú ako odkaz na nedávny zákaz skupiny Palestine Action.
Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) — Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Nový Banksyho mural (nástenná maľba) zobrazuje na zemi ležiaceho demonštranta s transparentom postriekaným krvou, zatiaľ čo sudca v tradičnej parochni a čiernom plášti ho udiera kladivkom. Banksy zverejnil fotografiu diela v pondelok na Instagrame, čo je obvyklý spôsob, ako potvrdzuje autenticitu svojho diela. Pripojil popis „Kráľovské súdy. Londýn“.
Hoci sa umelecké dielo neodvoláva na konkrétnu kauzu ani incident, aktivisti ho vnímajú ako odkaz na nedávny zákaz skupiny Palestine Action. V sobotu bolo na londýnskom proteste, ktorý spochybňoval toto rozhodnutie vlády, zatknutých takmer 900 ľudí.
Skupina Defende Our Juries ako organizátor protestu vo vyhlásení uviedla, že nástenná maľba „silne zobrazuje brutalitu, ktorú rozpútal“ vládny zákaz. „Keď sa zákon používa ako nástroj na potlačenie občianskych slobôd, neuhasí disent, ale posilní ho,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Bezpečnostné orgány pred budovou súdu v pondelok nástennú maľbu prekryli čiernymi plastovými plachtami a dvoma kovovými zábranami, strážia ju dvaja policajti a CCTV kamera.
Banksy začal svoju kariéru sprejovaním budov v anglickom Bristole a stal sa jedným z najznámejších výtvarných umelcov na svete. Jeho obrazy a inštalácie sa predávajú v aukciách za milióny dolárov, lákajú tiež zlodejov a vandalov.
Zlodeji ukradli napríklad maľbu na dverách núdzového východu z parížskeho klubu Bataclan, ktorá vzdávala hold obetiam teroristických útokov z 13. novembra 2015. Banksy tiež po invázii Ruska koncom februára 2022 .
Minulé leto Banksy upútal pozornosť Londýna kolekciou so zvieracou tematikou od horskej kozy sediacej na pilieroch budovy cez pirane krúžiace okolo policajného strážneho stanovišťa až po gorilu, ktorá akoby držala vstupnú bránu do londýnskej zoo.
Nový Banksyho mural (nástenná maľba) zobrazuje na zemi ležiaceho demonštranta s transparentom postriekaným krvou, zatiaľ čo sudca v tradičnej parochni a čiernom plášti ho udiera kladivkom. Banksy zverejnil fotografiu diela v pondelok na Instagrame, čo je obvyklý spôsob, ako potvrdzuje autenticitu svojho diela. Pripojil popis „Kráľovské súdy. Londýn“.
Hoci sa umelecké dielo neodvoláva na konkrétnu kauzu ani incident, aktivisti ho vnímajú ako odkaz na nedávny zákaz skupiny Palestine Action. V sobotu bolo na londýnskom proteste, ktorý spochybňoval toto rozhodnutie vlády, zatknutých takmer 900 ľudí.
Skupina Defende Our Juries ako organizátor protestu vo vyhlásení uviedla, že nástenná maľba „silne zobrazuje brutalitu, ktorú rozpútal“ vládny zákaz. „Keď sa zákon používa ako nástroj na potlačenie občianskych slobôd, neuhasí disent, ale posilní ho,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Bezpečnostné orgány pred budovou súdu v pondelok nástennú maľbu prekryli čiernymi plastovými plachtami a dvoma kovovými zábranami, strážia ju dvaja policajti a CCTV kamera.
Banksy začal svoju kariéru sprejovaním budov v anglickom Bristole a stal sa jedným z najznámejších výtvarných umelcov na svete. Jeho obrazy a inštalácie sa predávajú v aukciách za milióny dolárov, lákajú tiež zlodejov a vandalov.
Zlodeji ukradli napríklad maľbu na dverách núdzového východu z parížskeho klubu Bataclan, ktorá vzdávala hold obetiam teroristických útokov z 13. novembra 2015. Banksy tiež po invázii Ruska koncom februára 2022 .
Minulé leto Banksy upútal pozornosť Londýna kolekciou so zvieracou tematikou od horskej kozy sediacej na pilieroch budovy cez pirane krúžiace okolo policajného strážneho stanovišťa až po gorilu, ktorá akoby držala vstupnú bránu do londýnskej zoo.