Banksy odhalil nové dielo s názvom Maskara na Valentína

Londýn 14. februára (TASR) - Britský tvorca graffiti Banksy odhalil v utorok v Británii svoje najnovšie umelecké dielo. Je zamerané na domáce násilie proti ženám. Objavilo sa práve na deň sv. Valentína, ktorý sa vo svete oslavuje ako sviatok zaľúbených. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dielo vzniklo na múre v meste Margate v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka. Zobrazuje ženu v domácnosti v štýle 50. rokov 20. storočia s opuchnutým okom a chýbajúcim zubom, ktorá akoby svojho partnera natlačila do mrazničky s horným otváraním.



Tajomný Bansky, ktorého pravá totožnosť je stále nepotvrdená, zverejnil tri zábery najnovšieho diela na svojom účte na Instagrame a nazval ho "Maskara na Valentína".



Žena v modrej šatovej zástere a so žltými domácimi gumenými rukavicami sa síce usmieva, ale tvár má dobitú.



Banksy pochádza z Bristolu na juhozápade Anglicka. V súčasnosti produkuje a predáva desiatky sieťotlačí z limitovaných edícií a zbiera tak peniaze na pomoc civilistom zasiahnutým vojnou na Ukrajine.



Päťdesiat sieťotlačí zobrazujúcich myš, ako skĺzava dolu bočnou stranou krabice s vytlačeným nápisom FRAGILE (Krehké), bolo v decembri predaných za 5000 libier (5670 eur) za kus prostredníctvom charitatívnej organizácie Legacy of War Foundation (Nadácia Dedičstvo vojny).



Online aukcia vyprovokovala "nepriateľské" webové útoky z ruských internetových adries, uviedla vtedy charita.



Banksy tiež minulý mesiac potvrdil, že práve on je za siedmimi nástennými dielami, ktoré sa vlani objavili na zničených budovách v okolí ukrajinskej metropoly Kyjev.