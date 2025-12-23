< sekcia Zahraničie
Banksy má nové dielo, zrejme sa vyjadroval k téme bezdomovectva
Dielo sa v pondelok objavilo na päte budovy Centre Point blízko Tottenham Court Road v centre Londýna.
Autor TASR
Londýn 23. decembra (TASR) – V uliciach Londýna sa objavilo nové dielo, ktoré sa pripisuje známemu streetartovému umelcovi Banksymu. Na muráli sú zobrazené dve deti v zimných kabátoch, vlnených čiapkach a gumákoch, ležiace na zemi a pozerajúce sa hore. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.
Dielo sa v pondelok objavilo na päte budovy Centre Point blízko Tottenham Court Road v centre Londýna. Podobný murál sa nachádza aj na bočnom múre budovy niekoľko kilometrov ďalej v oblasti Queen's Mews v Bayswater.
Ako to často býva, tajomný umelec sa k autorstvu prihlásil tým, že v pondelok popoludní zverejnil na svojom účte na sieti Instagram fotografiu druhej maľby. K prvému dielu sa priamo nevyjadril, no britská stanica BBC uviedla, že za oboma maľbami stojí ten istý umelec.
Tému diela naznačuje jeho umiestnenie na budove Centre Point. Táto stavba bola dokončená v roku 1966, ale neobývaná zostala až do roku 1975, čo vyvolalo nespokojnosť aktivistov za dostupné bývanie.
Tento 34-poschodový blok, prezývaný „Londýnsky prázdny mrakodrap“, mal pôvodne slúžiť ako kancelárske priestory. O prenájom celej budovy nemal nikto záujem a jej majiteľ odmietal prenajímať jednotlivé poschodia. Tento prístup viedol aktivistov k tomu, aby budovu označili za „betónový symbol všetkého, čo je v našej spoločnosti zhnité“.
V roku 1974 bola budova na dva dni obsadená protestujúcimi, ktorí chceli upozorniť na bytovú krízu v Londýne. V nasledujúcich mesiacoch bolo jedno poschodie prenajaté a v roku 1979 Confederation of British Industry obsadila polovicu kancelárskych priestorov. Dnes sa v mrakodrape nachádzajú luxusné byty.
BBC predpokladá, že Banksy zvolil tento objekt, aby komentoval tému bezdomovectva. Podľa organizácie Big Issue spalo minulý rok v Londýne na ulici viac než 13.000 ľudí, pričom mnohí ďalší sú považovaní za „skrytých bezdomovcov“, ktorí žijú v nepravidelnom dočasnom ubytovaní.
Budova Centre Point inšpirovala aj názov charitatívnej organizácie pre mladých bezdomovcov Centrepoint, ktorú v roku 1969 založil reverend Ken Leech. Leech budovu označil za „urážku pre bezdomovcov“.
O Banksym sa vie len málo. Jeho identita zostáva neznáma napriek globálnemu publiku. Nie je známe, odkiaľ pochádza, no preslávil sa začiatkom 90. rokov v Bristole, kde vytváral nástenné murály sprejom. S týmto mestom a jeho okolím zostáva spojený dodnes.
Úmyselná anonymita Banksymu umožňuje tvoriť bez toho, aby čelil právnym dôsledkom za často neautorizované streetartové diela, ktoré mnohé úrady považujú za vandalizmus. Jeho skutočná identita nikdy nebola oficiálne odhalená, hoci rozhovor z roku 2008 poskytol určité indície.
