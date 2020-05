Banksy si novým dielom počas pandémie koronavírusu uctil zdravotníkov

Londýn 7. mája (TASR) - Známy britský streetartový umelec Banksy si v čase pandémie koronavírusu uctil zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom nového diela v nemocnici v meste Southampton. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Banksy zverejnil nové dielo v stredu na svojom účte na Instagrame. Čierno-biela maľba zobrazuje malého chlapca v tričku a nohaviciach na traky, ktorý kľačí na zemi vedľa košíka s hračkami, kde ležia odložení zvyčajní superhrdinovia ako Superman či Batman. Tých chlapček nahradil novou hrdinkou - bábkou zdravotnej sestry, ktorú drží v ruke. Tá je oblečená v zdravotníckej uniforme s červeným krížom a tvár jej zakrýva ochranné rúško. Podobne ako Superman má zdvihnutú ruku.Ako informovala spravodajská stanica BBC, Banksy údajne nemocnici nechal odkaz so znenímdodal.Maľba s rozmerom jeden meter štvorcový a pomenovaná "Game Changer" (Ten, čo mení pravidlá), zostane v miestnej nemocnici do jesene a následne pôjde do dražby a zisk bude venovaný britskej Národnej zdravotnej službe (NHS).Anonymný umelec s prezývkou Banksy, o ktorom je známe, že pochádza z Bristolu a do Londýna prišiel v 90. rokoch 20. storočia, sa stal známym na celom svete prostredníctvom svojich spoločensky kritických graffiti.