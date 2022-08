Banksyho strateného potkana s prakom previezli do Tel Avivu

Tel Aviv 5. augusta (TASR) - Dlho stratené dielo britského streetartového umelca Banksyho zobrazujúce potkana s prakom, nasprejovaného na kuse betónu, ktoré sa pôvodne nachádzalo neďaleko mesta Betlehem na západnom brehu Jordánu a malo byť zrejme protestom proti okupácii palestínskych území Izraelom, premiestnili do galérie v Tel Avive. TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry AP.



Dielo vzniklo v roku 2007 na opustenej pozícii izraelskej armády v Betleheme. Podľa slov izraelského obchodníka s umením Kobyho Abergela, ktorý dielo kúpil od palestínskeho spolupracovníka v Betleheme, tento kus miestni obyvatelia previezli do svojich súkromných rezidencií, kde sa nachádzalo až do tohto roku.



"Toto je príbeh Dávida a Goliáša," komentoval dielo bez ďalšieho vysvetlenia Abergel. Podľa príbehu z Biblie, znázorňujúceho nepomer medzi veľkým a malým, zabil obrovského filištínskeho bojovníka Goliáša budúci kráľ David kameňom z praku.



AP nedokázala pravosť diela overiť, avšak Abergel uviedol, že praskliny a škrabance v betóne sú dôkazom, že ide o rovnaké dielo, ktorého fotografiu Banksy zverejnil na svojej webstránke.



Abergel priblížil, že vyše 400 kilový betónový kus osadili do oceľového rámu a previezli ho do Izraela cez vojenské kontrolné stanovištia. Transport podľa jeho slov nebol koordinovaný s izraelskou armádou.



Premiestnenie tohto politického diela z okupovaných území a jeho zobrazenie v diametrálne odlišnom kontexte však vzbudzuje etické otázky, konštatuje AP. Hovorca palestínskeho rezortu pre turizmus tento krok kritizoval s tým, že podľa neho ide o "krádež majetku Palestínčanov". "Boli to obrazy medzinárodného umelca pre Betlehem, Palestínu a ich návštevníkov. Ich prenášanie, manipulácia s nimi a krádež sú preto jednoznačne nezákonným činom," uviedol.



Izrael ovládol východný Jeruzalem, západný breh Jordánu a pásmo Gazy v tzv. šesťdňovej vojne v roku 1967. Izrael kontroluje všetky prístupové cesty do Predjordánska a Palestínčania potrebujú na cestovanie v oboch smeroch, ako aj na vývoz a dovoz tovaru špeciálne povolenia. Izraelskí občania vrátane židovských osadníkov smú slobodne vycestovať a vrátiť sa na 60 percentách západného brehu Jordánu, ktorý je pod plnou kontrolou izraelskej armády.



Banksy vytvoril v uplynulých rokoch v Predjordánsku a pásme Gazy viacero diel: išlo napríklad o bielu holubicu s nepriestrelnou vestou, maskovaného protestujúceho, ktorý hádže kyticu kvetov či dievča vykonávajúce osobnú prehliadku izraelského vojaka.



Už v roku 2008 boli dve Banksyho diela premiestnené z Predjordánska. Išlo o diela "Wet Dog", ktoré sa pôvodne nachádzalo na stene autobusovej zastávky v Betleheme a "Stop and Search", ktoré bolo najprv na budove tamojšieho mäsiarstva. Zakúpili ich galérie v Spojených štátoch a Británii, ktoré ich vystavili v roku 2011.