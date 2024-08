Banská Bystrica plánuje rekonštrukciu budovy svojho úradu z roku 1957

Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Banskobystrická samospráva plánuje rekonštrukciu svojho sídla. Budova mestského úradu (MsÚ) pochádza z roku 1957 a obnovou by prešla postupne. Mesto už reagovalo na výzvu ministerstva hospodárstva, ktoré vyčlenilo finančné prostriedky na zníženie spotreby energie vo verejných budovách. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Ak by mesto vo výzve uspelo, v prvej etape by práce spočívali vo výmene zastaraných okien, modernizácii osvetlenia a inštalácii nových termostatických ventilov. Celková hodnota prác je plánovaná v sume viac ako 655.000 eur s DPH.



Podľa vedúceho odboru rozvojových aktivít mesta MsÚ Martina Lakandu ide nateraz o prvú etapu revitalizácie budovy. Ďalšie budú závisieť od úspešnosti žiadosti o poskytnutie prostriedkov z programu Slovensko, plánu obnovy, prípadne ostatných zdrojov, ktoré bude vedieť mesto získať a investovať do rekonštrukcie tohto objektu. Ako zdôraznil, zámerom revitalizácie je najmä úspora finančných prostriedkov, ktoré tak budú môcť byť použité na iné aktivity mesta.



"Nové programové obdobie ponúka možnosti získať mimorozpočtové zdroje na oblasť energetiky, čo je pre mesto dobrá správa. Sme pripravení na jednotlivé výzvy reagovať, pretože naším cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov. Mestský úrad spadá do tejto kategórie. Vďaka rýchlo realizovateľným a procesne nenáročným opatreniam budeme môcť dosiahnuť významné úspory," konštatoval primátor Ján Nosko.



Rekonštrukcia by sa v prípade získania finančných zdrojov mohla začať v novembri a predpoklad jej ukončenia je v závere mája budúceho roka. Práce by sa vykonávali počas plnej prevádzky jednotlivých oddelení MsÚ. K redukcii poskytovaných služieb pre obyvateľov a ani k obmedzeniu práce zamestnancov by podľa magistrátu nedošlo.