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Banská Bystrica začala s obnovou športových areálov základných škôl
Na modernizáciu štyroch škôl vrátane ZŠ na Gaštanovej ulici, ktorá sa začne neskôr, vyčlenilo mesto takmer 4,62 milióna eur.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. júla (TASR) - So začiatkom letných prázdnin sa naplno rozbehli práce na modernizácii športových areálov pri Základnej škole (ZŠ) Spojová a Moskovská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici i na ZŠ Pieninská na sídlisku Sásová. Zameriavajú sa nielen na rekonštrukciu športovísk, ale i čiastočnú debarierizáciu škôl a nové vybavenie odborných učební. Po dokončení vzniknú kvalitné areály určené pre rôzne druhy športov, ktoré budú počas vyučovania slúžiť žiakom a pedagógom, popoludní aj verejnosti. Konštatoval to v piatok primátor Ján Nosko.
Na modernizáciu štyroch škôl vrátane ZŠ na Gaštanovej ulici, ktorá sa začne neskôr, vyčlenilo mesto takmer 4,62 milióna eur. Z toho 4,25 milióna eur pokryje nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, zvyšných takmer 370.000 eur hradí samospráva z vlastného rozpočtu.
Súčasťou nového športového areálu pri ZŠ Spojová bude bežecká dráha s doskočiskom, multifunkčné športové ihrisko s mantinelmi a ďalšími prvkami. Projekt zahŕňa i modernizáciu odborného vybavenia učební a čiastočnú debarierizáciu školy. Pribudnú tiež orientačné prvky pre zrakovo znevýhodnené osoby.
„Väčšinu stavebných prác realizujeme počas letných prázdnin, aby sme čo najviac obmedzili ich vplyv na vyučovanie. Pri ZŠ Spojová vznikne nové ihrisko určené napríklad na florbal či hokejbal. V zime ho bude možné využívať ako ľadovú plochu. Vybudujeme atletickú dráhu s doskočiskom, pribudne školský amfiteáter s pergolou na výučbu v exteriéri. Dôraz kladieme na bezbariérovosť. Škola získa výťah, bezbariérové vstupy a rampy, bezbariérové sociálne zariadenia, aby bola dostupná i pre žiakov a návštevníkov so zdravotným znevýhodnením. Verím, že výsledkom budú moderné školy, v ktorých sa budú lepšie cítiť žiaci aj pedagógovia. Nové športové areály popoludní sprístupníme širokej verejnosti,“ vysvetlil Nosko.
„Tešíme sa, že modernizácia sa týka aj odborných učební a priestorov školy. Som presvedčená, že všetky tieto zmeny prispejú ku kvalitnejšiemu vyučovaniu a vytvoria lepšie podmienky pre žiakov a pedagógov. Radosť majú aj naši učitelia telesnej výchovy, po dlhých rokoch sa dočkajú bežeckého oválu, ktorý škole doteraz chýbal,“ doplnila riaditeľka ZŠ Spojová Šárka Kováčová.
Na modernizáciu štyroch škôl vrátane ZŠ na Gaštanovej ulici, ktorá sa začne neskôr, vyčlenilo mesto takmer 4,62 milióna eur. Z toho 4,25 milióna eur pokryje nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, zvyšných takmer 370.000 eur hradí samospráva z vlastného rozpočtu.
Súčasťou nového športového areálu pri ZŠ Spojová bude bežecká dráha s doskočiskom, multifunkčné športové ihrisko s mantinelmi a ďalšími prvkami. Projekt zahŕňa i modernizáciu odborného vybavenia učební a čiastočnú debarierizáciu školy. Pribudnú tiež orientačné prvky pre zrakovo znevýhodnené osoby.
„Väčšinu stavebných prác realizujeme počas letných prázdnin, aby sme čo najviac obmedzili ich vplyv na vyučovanie. Pri ZŠ Spojová vznikne nové ihrisko určené napríklad na florbal či hokejbal. V zime ho bude možné využívať ako ľadovú plochu. Vybudujeme atletickú dráhu s doskočiskom, pribudne školský amfiteáter s pergolou na výučbu v exteriéri. Dôraz kladieme na bezbariérovosť. Škola získa výťah, bezbariérové vstupy a rampy, bezbariérové sociálne zariadenia, aby bola dostupná i pre žiakov a návštevníkov so zdravotným znevýhodnením. Verím, že výsledkom budú moderné školy, v ktorých sa budú lepšie cítiť žiaci aj pedagógovia. Nové športové areály popoludní sprístupníme širokej verejnosti,“ vysvetlil Nosko.
„Tešíme sa, že modernizácia sa týka aj odborných učební a priestorov školy. Som presvedčená, že všetky tieto zmeny prispejú ku kvalitnejšiemu vyučovaniu a vytvoria lepšie podmienky pre žiakov a pedagógov. Radosť majú aj naši učitelia telesnej výchovy, po dlhých rokoch sa dočkajú bežeckého oválu, ktorý škole doteraz chýbal,“ doplnila riaditeľka ZŠ Spojová Šárka Kováčová.