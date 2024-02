Barabaš: Ruské sily vo veľkom útočia na Avdijivku

Kyjev 8. februára (TASR) - Ruské sily sa vo veľkom pokúšajú o dobytie mesta Avdijivka na východe Ukrajiny. Uviedol to vo štvrtok jeho primátor Vitalij Barabaš, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Bohužiaľ, nepriateľ sa tlačí zo všetkých strán. V našom meste nie je ani jedna mestská časť, ktorá by bola viac-menej pokojná," povedal Barabaš pre ukrajinské médiá. "Útočia s veľmi veľkými jednotkami," dodal.



Moskva vlani v októbri zintenzívnila snahy o získanie kontroly nad týmto mestom vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. Dobytie Avdijivky by pre Rusko znamenalo veľmi potrebné víťazstvo pred druhým výročím spustenia invázie na Ukrajinu a marcovými prezidentskými voľbami.



Barabaš opísal boje v okolí mesta ako "veľmi náročné a horúce". "Situácia v niektorých smeroch je jednoducho nereálna," dodal. Podľa jeho slov zostalo v meste menej ako 950 obyvateľov, pred vojnou tam žilo približne 32.000 ľudí.