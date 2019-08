Barack Obama vzdal hold zosnulej spisovateľke Toni Morrisonovej

New York 6. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama vzdal v utorok hold laureátke Nobelovej ceny za literatúru Toni Morrisonovej, ktorá zomrela v pondelok vo veku 88 rokov. Obama označil zosnulú spisovateľku za "".Podľa agentúry AFP Obama na Twitteri taktiež uviedol, že "". "," napísal bývalý prezident.Morrisonová "" po krátkej chorobe v newyorskej nemocnici, "", uviedla jej rodina vo vyhlásení.Agentúra AP poznamenala, že Morrisonová bola prvou černoškou, ktorá získala Nobelovu cenu za literatúru. Vyzdvihli ju za používanie jazyka a za "".Toni Morrisonová (rodným menom Chloe Ardelia Woffordová), narodená 18. februára 1931 v Ohio, začala s literárnym písaním až v roku 1970. Nobelovu cenu za literatúru získala v roku 1993. Pulitzerovu cenu získala za román Milovaná, ktorý kritici The New York Times v roku 2006 označili za najlepší americký román ostatných 25 rokov.V roku 2010 jej francúzsky minister kultúry udelil Rad Čestnej légie. Frédéric Mitterrand pred pripnutím zlatej medaily s červenou stužkou označil Morrisonovú, známu románmi ako Milosrdenstvo, Láska či Raj, za "".," povedal minister pri odovzdávaní prestížneho vyznamenania. Označil ju za prvú spisovateľku, ktorá vyrozprávala trpkú históriu Afroameričanov.