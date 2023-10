Baraka: Irán a Hizballáh neboli informované o plánoch Hamasu v Izraeli

Bejrút 10. októbra (TASR) - Irán nebol vopred upovedomený o útoku, ktorý minulú sobotu voči Izraelu podniklo palestínske hnutie Hamas. V rozhovore pre agentúru AP to v Bejrúte povedal člen exilového vedenia Hamasu Alí Baraka.



Dodal, že o rozsiahlej invázii vedel len úzky kruh najvyšších veliteľov v Gaze. Avizoval však, že spojenci Hamasu - ako sú Irán či libanonské šiitské hnutie Hizballáh - sa "do bitky zapoja, ak bude Gaza vystavená vyhladzovacej vojne".



Baraka súčasne poprel medializované správy, že iránski bezpečnostní predstavitelia pomáhali útok plánovať alebo naň dali súhlas na minulotýždňovom stretnutí v Bejrúte.



Pripustil pritom, že Irán a libanonská militantná skupina Hizballáh v minulosti Hamasu pomáhali. Spresnil však, že od vojny v Gaze v roku 2014 si Hamas vyrába rakety a cvičí svojich bojovníkov sám.



Baraka odmietol špekulácie, že cieľom útoku Hamasu na Izrael, ktorý bol údajne plánovaný viac ako rok, bolo zmariť snahy USA snažiacich sa presvedčiť Saudskú Arábiu, aby normalizovala svoje vzťahy s Izraelom.



Podľa jeho slov bolo konanie Hamasu dôsledkom radu krokov, ktoré za posledný rok podnikla izraelská krajne pravicová vláda - vrátane návštev izraelských politikov na posvätných miestach v Starom mesta Jeruzalema či zvýšeného tlaku na palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom.



Povedal tiež, že podľa informácií Palestínčanov mal Izrael údajne v pláne zabiť vodcov hnutia Hamas.



Baraka vyhlásil, že dokonca aj samotný Hamas bol šokovaný rozsahom svojej operácie nazvanej búrka al-Aksá, pretože očakával, že Izrael útoku zabráni alebo ho aspoň lokalizuje.



"Boli sme prekvapení týmto veľkým zlyhaním," povedal Baraka s tým, že palestínski radikáli "plánovali (len) nejaké zisky" územia a zajatie rukojemníkov aby ich neskôr vymenili za svojich väzňov v Izraeli. Izraelskú armádu pre jej zlyhanie Baraka prirovnal k papierovému tigrovi.



Jeho tvrdeniu, že Hamas naplánoval len malú operáciu, protirečí podľa AP fakt, že na invázii sa zúčastnilo odhadom 1000 bojovníkov, ktorí útočili na súši, po mori a dokonca aj na motorových padákových klzákoch.



V reakcii na tieto útoky i raketové ostreľovanie svojho územia Izrael vyhlásil totálnu vojnu a prisahal, že potrestá Hamas ako nikdy doteraz.



AP konštatuje, že mobilizácia 300.000 izraelských záložníkov by mohla svedčiť o prípravách na pozemnú inváziu alebo dokonca na opätovné obsadenie Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že od začiatku svojej odvety už zabila stovky militantov a v pobrežnej enkláve bombardovala početné ciele Hamasu.



Baraka, ktorý bol roky zástupcom Hamasu v Libanone a teraz má na starosti koordináciu s inými palestínskymi frakciami, povedal, že jeho skupina využije Izraelčanov zajatých pri vpáde, aby si takto zabezpečila prepustenie všetkých Arabov zadržiavaných v izraelských väzniciach a dokonca aj niektorých Palestínčanov väznených v Spojených štátoch pre obvinenia z financovania Hamasu.



"V Amerike sú zadržiavaní Palestínčania. Budeme žiadať ich prepustenie," povedal bez toho, aby spresnil, koho má na mysli.



Podľa Baraku je Hamas pripravený viesť s Izraelom dlhú vojnu a má arzenál rakiet, ktorý mu vydrží dlho.



"Dobre sme sa na túto vojnu pripravili a rátame so všetkými scenármi, dokonca aj so scenárom dlhej vojny," dodal. "Zastavíme život v sionistickej entite, ak sa agresia nezastaví v Gaze," varoval Baraka.