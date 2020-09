Barbados sa stane republikou, prestane uznávať britskú kráľovnú

Londýn 16. septembra (TASR) - Karibský ostrovný štát Barbados patriaci do tzv. Spoločenstva národov (Commonwealth) sa plánuje stať republikou a prestať uznávať britskú kráľovnú Alžbetu II. ako svoju najvyššiu predstaviteľku. S odvolaním sa na vyjadrenie predstaviteľa barbadoskej vlády o tom v stredu informovala agentúra Reuters.



Táto pôvodne britská kolónia získala nezávislosť od Británie v roku 1966. So Spojeným kráľovstvom si však, podobne ako iné bývalé kolónie, doposiaľ zachovala aj formálne väzby. Keďže patrí do britského Commonwealthu, oficiálne uznáva ako svoju najvyššiu predstaviteľku britskú kráľovnú.



"Nastal čas úplne za sebou zanechať našu koloniálnu minulosť," povedala generálna guvernérka Barbadosu Sandra Masonová, ktorá v tejto ostrovnej krajine oficiálne zastupuje britskú kráľovnú.



"Barbadosania chcú barbadoskú hlavu štátu. Ide o fundamentálny prejav viery v to, kým sme a čo sme schopní dosiahnuť. Barbados preto podnikne ďalší logický krok smerom k dosiahnutiu úplnej suverenity a dokým oslávime 55. výročie nezávislosti, staneme sa republikou," povedala ďalej v mene barbadoskej premiérky Mie Mottleyovej.



Agentúra Reuters pripomenula, že 55. výročie nezávislosti oslávi Barbados v novembri budúceho roka.