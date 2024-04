Barbarez sa stal novým trénerom Bosny a Hercegoviny

Sarajevo 20. apríla (TASR) - Sergej Barbarez sa stal novým trénerom futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny. Vo funkcii nahradil Sava Miloševiča, ktorý viedol tím iba sedem mesiacov a nedokázal s ním postúpiť z play off na finálový turnaj ME 2024 v Nemecku. Bosna bola aj jeden zo súperov Slovenska v kvalifikácii.



"Myslíme si, že jeho energia, charizma a autorita dostanú národný tím späť do správnych koľají," povedal Vico Zeljkovič, prezident Futbalového zväzu Bosny a Hercegoviny. Barbarez podpísal zmluvu na štyri roky a jeho cieľ bude priviesť Bosnu na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Balkánsky tím sa na veľký turnaj dokázal prebojovať iba raz vo svojej histórii, v roku 2014 štartoval na MS v Brazílii.



Päťdesiatdvaročný Barbarez bol v minulosti kapitánom národného tímu, za ktorý odohral 47 zápasov a strelil 17 gólov. Legionársky pôsobil v Nemecku, kde hrával za Hannover, Borussiu Dortmund, Hamburger SV a Bayer Leverkusen. Kariéru ukončil v roku 2008 s 330 bundesligovými štartmi na konte. V sezóne 2000/2001 bol s 22 gólmi najlepší strelec súťaže. Informovala o tom AFP.