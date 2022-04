Barbra Streisandová, americká herečka,speváčka a režisérka má 80 rokov

Na snímke vpravo americká herečka Barbra Streisandová odovzdáva cenu, uprostred autor muzikálu Lin-Namuel Miranda a vľavo producent Jeffrey Seller v New Yorku v noci na 13. júna 2016. Foto: TASR/AP

Ocenení laureáti zľava skladateľ Stephen Sondheim, režisér Steven Spielberg a speváčka Barbra Streisandová tlieskajú prezidentovi USA Barackovi Obamovi po slávnostnom udeľovaní Prezidentskej medaily slobody 13 laureátom v Bielom dome vo Washingtone 24. novembra 2015. Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 24. apríla (TASR) - Počas dlhoročnej umeleckej kariéry sa Barbra Streisandová presadila ako speváčka, herečka a režisérka. Je držiteľkou dvoch Oscarov, ôsmich Zlatých glóbusov, troch cien Emmy či viacerých cien Grammy. Ako herečka sa predstavila v známych filmoch ako Funny Girl, Takí sme boli, Zrodila sa hviezda, Pán prílivu. V nedeľu 24. apríla sa Barbra Streisandová, jedna z najúspešnejších žien v histórii zábavného priemyslu, dožíva 80 rokov.Barbra Streisandová sa narodila 24. apríla 1942 v newyorskej mestskej časti Brooklyn v rodine stredoškolského profesora, ktorého však nestihla spoznať, pretože zomrel rok po jej narodení. Po maturite pracovala ako telefonistka, uvádzačka v kine a popritom navštevovala herecké kurzy. V roku 1962 získala na Broadwayi menšiu rolu sekretárky v satirickom muzikáli I Can Get It For You Wholesale (Môžem ti to obstarať vo veľkom).Mimoriadne spevácke dispozície v spojení s hereckými schopnosťami naplno uplatnila v titulnej úlohe revuálnej hviezdy Fanny Brice, o ktorej osudoch a láske k hazardnému hráčovi rozpráva životopisný muzikál Funny Girl. V roku 1964 v ňom Streisandová na Broadwayi dosiahla veľký úspech.O štyri roky neskôr vznikol z úspešného muzikálu rovnomenný film so Streisandovou v hlavnej úlohe. Po jej boku sa predstavil dnes už tiež legendárny herec Omar Sharif. Za svoj výkon získala Oscara ako najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Na úspech nadviazala aj úlohou vdovy a dohadzovačky Dolly Leviovej v kultovom muzikáli Hello, Dolly! (1969).Nomináciu na Oscara jej vynieslo aj účinkovanie v romantickej dráme The Way We Were (Takí sme boli, 1973), v ktorej si zahrala s Robertom Redfordom. Po boku Krisa Kristoffersona zažiarila v snímke A Star Is Born (Zrodila sa hviezda, 1976), pričom za pieseň Evergreen, ktorú k filmu zložila a naspievala, dostala Oscara.Hlavnú ženskú postavu stvárnila aj v snímke The Main Event (Žena v ringu, 1979). S Genom Hackmanom si zahrala vo filme All Night Long (Celú dlhú noc, 1981) a Richardom Dreyfussom v kriminálnej dráme Nuts (Bláznivá, 1987).V roku 1983 nakrútila film Yentl, v ktorom sa predstavila aj v hlavnej úlohe mladého židovského dievčaťa. To sa musí vydávať za chlapca, aby mohlo dosiahnuť vytúžené vzdelanie. Za snímku dostala Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia réžia.Režisérsky sa podpísala aj na Zlatý glóbus nominovaný film The Prince of Tides (Pán prílivu, 1991), v ktorom si aj zahrala po boku Nicka Nolta. V roku 1996 nakrútila romantickú komédiu The Mirror Has Two Faces (Dve tváre lásky), v ktorej opäť stvárnila hlavnú postavu a jej hereckým partnerom bol Jeff Bridges.Herecký komediálny talent predviedla v snímkach Meet the Fockers (Jeho foter, to je lotor, 2004), Little Fockers (Fotri sú lotri, 2010), alebo The Guilt Trip (Výlet s mamou, 2012).Ako speváčka absolvovala mnoho koncertov, v máji 1963 spievala pred americkým prezidentom Johnom Fitzgeraldom Kennedym v Bielom dome a v roku 1993 na inauguračnom koncerte amerického prezidenta Billa Clintona. Nahrala desiatky platní, za ktoré dostala viacero cien Grammy.Držiteľka troch cien Emmy (1965, 1995, 2001) dostala v roku 1970 aj špeciálnu cenu Tony Star of the Decade (divadelná herečka desaťročia). Americký filmový inštitút jej 22. februára 2001 udelil tiež cenu za celoživotné dielo.V júni 2007 si z rúk francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho prevzala najvyššie civilné štátne vyznamenanie Rad Čestnej légie. V novembri 2015 sa Barbra Streisandová stala laureátkou najvyššieho amerického občianskeho vyznamenania - Medaily slobody, ktorú jej odovzdal prezident Barack Obama.Zdroje: http://www.imdb.com/, http://www.csfd.cz/