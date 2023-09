Barcelonu zaplnili desaťtísíce podporovateľov nezávislosti Katalánska

Demonštranti držia zástavy nezávislosti a dymovnice počas protestu za nezávislosť od Španielska pri príležitosti Dňa Katalánska v Barcelone 11. septembra 2023. Foto: TASR/AP

Barcelona 12. septembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v pondelok večer zhromaždili v Barcelone pri príležitosti Národného dňa Katalánska. TASR správu prevzala z agentúry DPA.Podporovatelia odtrhnutia Katalánska od zvyšku Španielska sa zhromaždili na námestí Placa d'Espanya (Španielske námestie) v centre Barcelony. Zhromaždení ľudia skandovali heslá ako "nezávislosť, sloboda".V Katalánsku sa 11. septembra pripomína dobytie Barcelony španielskymi vojskami z roku 1714. V uplynulých rokoch toto výročie sprevádzajú masové demonštrácie separatistov.Šéf katalánskej regionálnej vlády Pere Aragones krátko pred zhromaždením povedal, že príležitosť, ktorú predstavuje náhla dôležitosť katalánskych strán pri zostavovaní novej španielskej vlády, by sa nemala premeškať.Ako pripomína DPA, obe katalánske separatistické strany v parlamente v najbližších týždňoch rozhodnú, či dočasný predseda vlády Pedro Sánchez uspeje pri formovaní novej vlády, alebo či sa budú konať ďalšie voľby.Bez hlasov Kataláncov by Sánchezovi socialisti (PSOE) nemali väčšinu. Opozičný líder Alberto Núňez Feijóo z konzervatívnej Ľudovej strany (PP), ktorá vo voľbách z 23. júla získala najviac parlamentných kresiel, má zatiaľ čas na vytvorenie vládnej koalície do 27. septembra.