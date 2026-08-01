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Barcelona podpísala kontrakt s krídelníkom Bisiwuom z Clubu Bruggy
Podľa španielskych médií Bisiwu podpísal s „Blaugranas" kontrakt do 30. júna 2031, začať by mal v rezervnom tíme Barcelony.
Autor TASR
Barcelona 1. augusta (TASR) - Talentovaný belgický futbalista Jesse Bisiwu prestúpil z Clubu Bruggy do FC Barcelona. Španielsky majster zaplatil za 18-ročného krídelníka odstupné vo výške 8,5 milióna eur.
Podľa španielskych médií Bisiwu podpísal s „Blaugranas" kontrakt do 30. júna 2031, začať by mal v rezervnom tíme Barcelony. Belgičan je treťou letnou posilou Kataláncov po útočníkoch Anthonym Gordonovi z Newcastlu United a Karimovi Adeyemim z Borussie Dortmund.
Podľa španielskych médií Bisiwu podpísal s „Blaugranas" kontrakt do 30. júna 2031, začať by mal v rezervnom tíme Barcelony. Belgičan je treťou letnou posilou Kataláncov po útočníkoch Anthonym Gordonovi z Newcastlu United a Karimovi Adeyemim z Borussie Dortmund.