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Barcelona podpísala kontrakt s krídelníkom Bisiwuom z Clubu Bruggy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa španielskych médií Bisiwu podpísal s „Blaugranas" kontrakt do 30. júna 2031, začať by mal v rezervnom tíme Barcelony.

Autor TASR
Barcelona 1. augusta (TASR) - Talentovaný belgický futbalista Jesse Bisiwu prestúpil z Clubu Bruggy do FC Barcelona. Španielsky majster zaplatil za 18-ročného krídelníka odstupné vo výške 8,5 milióna eur.

Podľa španielskych médií Bisiwu podpísal s „Blaugranas" kontrakt do 30. júna 2031, začať by mal v rezervnom tíme Barcelony. Belgičan je treťou letnou posilou Kataláncov po útočníkoch Anthonym Gordonovi z Newcastlu United a Karimovi Adeyemim z Borussie Dortmund.
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