Barcelonu trápi sucho, sprevádzkujú tam druhú odsoľovaciu stanicu

Barcelona 18. apríla (TASR) - Úrady španielskeho autonómneho regiónu Katalánsko sužovaného suchom vo štvrtok informovali, že plánujú uviesť do prevádzky dočasné plávajúce zariadenie na odsoľovanie morskej vody, ktoré zabezpečí pre metropolu Barcelona zásoby pitnej vody. TASR informuje na základe agentúry AP.



Barcelona už využíva najväčšiu európsku stanicu na odsoľovanie vody pre domácnosti. Kompenzuje tak tri roky podpriemerných zrážok, ktoré viedli k historickému suchu. Druhé najväčšie mesto v Španielsku teraz uvedie do prevádzky druhé odsoľovacie zariadenie.



David Mascort Subiranas, ktorý stojí na čele regionálneho úradu pre životné prostredie, vysvetlil, že zariadenie by mali spustiť už v októbri. Dokáže pokryť šesť percent celkovej spotreby vody v Barcelone. Pre porovnanie uviedol, že už existujúca stála odsoľovacia stanica pokrýva takmer štvrtinu spotreby vody v meste. Okrem toho sú v prevádzke aj čistiarne vody.



Nádrže, ktoré zásobujú vodou šesť miliónov obyvateľov stredného a severného Katalánska vrátane Barcelony, sú naplnené na 18 percent.



Jarné dažde situáciu v regióne trochu zlepšili, ale katalánske úrady aj tak ponechali v platnosti opatrenia súvisiace so stavom vodnej núdze, ktoré zaviedli vo februári. Opatrenia zahŕňajú denný spotrebný limit 200 litrov vody na jednu osobu v domácnosti, zníženie množstva vody na polievanie plodín o 80 percent, pre hospodárske zvieratá o 50 percent a v priemysle o 25 percent.



Mascort skonštatoval, že ďalší zdroj pitnej vody by mal pomôcť predísť prísnejším opatreniam alebo ich aspoň oddialiť. Dodal, že vďaka plávajúcej stanici na čistenie morskej vody nebude potrebné dovážať zásoby vody loďami, ako pôvodne zamýšľali.