Bardella chce pre dohodu medzi EÚ a Mercosurom vysloviť nedôveru EK
Autor TASR
Paríž 9. januára (TASR) - Predseda francúzskej strany Národné združenie (RN) a europoslanec Jordan Bardella vo štvrtok večer oznámil, že sa opäť pokúsi zosadiť Európsku komisiu (EK) na čele s Ursulou von der Leyenovou. Dôvodom pre návrh na vyslovenie nedôvery je pripravovaná obchodná dohoda medzi Európskou úniou a juhoamerickým blokom Mercosur. TASR o tom informuje podľa portálu Euractiv.com.
Očakáva sa, že členské štáty EÚ v piatok kvalifikovanou väčšinou (najmenej 15 štátov kde žije minimálne 65 percent celkového počtu obyvateľov EÚ, pozn. TASR) podporia dlho odkladanú dohodu s Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Proti však výrazne vystupuje Francúzsko, kde poľnohospodári v posledných dňoch vyšli do ulíc.
„Národné združenie preto predloží dva návrhy na vyslovenie nedôvery: jeden v Národnom zhromaždení proti (francúzskej) vláde a jeden v Európskom parlamente (EP) proti Komisii von der Leyenovej,“ uviedol Bardella, ktorý v EP vedie skupinu Patrioti pre Európu (PfE).
Jeho vyhlásenie prišlo krátko po oznámení prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko bude hlasovať proti dohode s Mercosurom. Bardella Macrona obvinil z „komunikačného manévru, ktorý je rovnako oneskorený ako pokrytecký“, a opätovne tvrdil, že prezident zradil francúzskych poľnohospodárov.
Francúzsko sa obáva, že dohoda otvorí európsky trh lacnejšiemu hovädziemu mäsu, hydine a cukru vyrábaným za menej prísnych environmentálnych a veterinárnych noriem. To by podľa Paríža mohlo poškodiť domácich farmárov, ktorí už teraz čelia rastúcim nákladom a prísnejším pravidlám EÚ.
Veľvyslanci členských štátov EÚ by mali dohodu formálne schváliť v piatok, čím sa otvorí cesta k rýchlemu rozhodnutiu Rady EÚ a následnému podpisu dohody zo strany von der Leyenovej v Južnej Amerike. Na jej ratifikáciu bude potrebný súhlas Európskeho parlamentu. Podľa magazínu Politico bude pri získaní kvalifikovanej väčšiny kľúčová podpora Talianska. Slovensko dohodu podporí, uviedol v stredu minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Skupina PfE sa v októbri minulého roka neúspešne pokúsila o vyslovenie nedôvery EK. Podľa jedného z vysokopostavených predstaviteľov EP má aj súčasný pokus len malú šancu na úspech. Na predloženie návrhu je potrebná podpora 72 poslancov, Bardellova skupina má 85 členov.
Zatiaľ nie je jasné, či sa návrh podarí predložiť ešte pred januárovým plenárnym zasadnutím EP v Štrasburgu. V prípade schválenia by to znamenalo pád celej EK.
