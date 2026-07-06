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Bardella je pripravený prijať rozhodnutie súdu v prípade Le Penovej
V kandidatúre jej však môže zabrániť rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý by mal v utorok 7. júla vyniesť verdikt.
Autor TASR
Štrasburg 6. júla (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella v pondelok vyhlásil, že je pripravený prijať následky súdneho rozhodnutia, ktoré v utorok určí, či bude kandidátom svojej strany v budúcoročných prezidentských voľbách. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Počítame so všetkými možnými scenármi,“ povedal Bardella v Európskom parlamente. O funkciu hlavy štátu sa totiž plánuje uchádzať aj 57-ročná šéfka poslaneckého klubu RN Marine Le Penová.
V kandidatúre jej však môže zabrániť rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý by mal v utorok 7. júla vyniesť verdikt. Parížsky trestný súd uznal Le Penovú a stranu RN vinnými zo sprenevery takmer sedem miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2016. Odsúdil ju na štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne, a pokutu 300.000 eur. Zároveň jej vymeral päťročný zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Le Penová vinu odmieta a preto sa odvolala. Tiež vyhlásila, že ak odvolací súd tento zákaz nezruší, o post hlavy štátu sa v roku 2027 uchádzať nebude. Aj preto je Bardella považovaný za možného kandidáta na prezidenta.
Bardella ďalej uviedol, že sa v pondelok vráti do Paríža a v utorok neskoro večer sa stretne s Le Penovou. Nech už súd rozhodne akokoľvek, „budem ju naďalej podporovať, tak ako som to robil vždy,“ zdôraznil.
„Sľúbili sme si, že v tomto odvolacom konaní budeme bojovať spoločne a že potom budeme spoločne viesť kampaň, bez ohľadu na to, čo sa stane v najbližších hodinách,“ uzavrel.
Prieskumy verejnej mienky z posledných mesiacov vo veľkej miere naznačujú, že krajná pravica bude viesť v prvom kole budúcoročných volieb, názory na výsledok druhého kola sa však líšia, píše AFP.
Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku. V roku 2012 skončila na treťom mieste a následne sa dvakrát dostala do druhého kola, no neuspela v súboji s Emmanuelom Macronom.
„Počítame so všetkými možnými scenármi,“ povedal Bardella v Európskom parlamente. O funkciu hlavy štátu sa totiž plánuje uchádzať aj 57-ročná šéfka poslaneckého klubu RN Marine Le Penová.
V kandidatúre jej však môže zabrániť rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý by mal v utorok 7. júla vyniesť verdikt. Parížsky trestný súd uznal Le Penovú a stranu RN vinnými zo sprenevery takmer sedem miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2016. Odsúdil ju na štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne, a pokutu 300.000 eur. Zároveň jej vymeral päťročný zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Le Penová vinu odmieta a preto sa odvolala. Tiež vyhlásila, že ak odvolací súd tento zákaz nezruší, o post hlavy štátu sa v roku 2027 uchádzať nebude. Aj preto je Bardella považovaný za možného kandidáta na prezidenta.
Bardella ďalej uviedol, že sa v pondelok vráti do Paríža a v utorok neskoro večer sa stretne s Le Penovou. Nech už súd rozhodne akokoľvek, „budem ju naďalej podporovať, tak ako som to robil vždy,“ zdôraznil.
„Sľúbili sme si, že v tomto odvolacom konaní budeme bojovať spoločne a že potom budeme spoločne viesť kampaň, bez ohľadu na to, čo sa stane v najbližších hodinách,“ uzavrel.
Prieskumy verejnej mienky z posledných mesiacov vo veľkej miere naznačujú, že krajná pravica bude viesť v prvom kole budúcoročných volieb, názory na výsledok druhého kola sa však líšia, píše AFP.
Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku. V roku 2012 skončila na treťom mieste a následne sa dvakrát dostala do druhého kola, no neuspela v súboji s Emmanuelom Macronom.