Bardella kritizuje nové vyšetrovanie týkajúce sa i Národného združenia

Brusel 8. júla (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella v utorok kritizoval nové vyšetrovanie, ktoré voči RN vedie Európska prokuratúra (EPPO) na základe podozrenia zo zneužitia fondov Európskej únie. Tejto sprenevery sa údajne dopustila medzičasom už neexistujúca politická skupina Identita a demokracia (ID), ktorej bolo RN členom. Na svojom webe o tom informoval francúzsky denník Le Monde, na ktorý sa odvoláva TASR.



Konanie EPPO označil Bardella za „obťažovanie“ zo strany Európskeho parlamentu.



Skupina ID, ktorá do svojho zániku zahŕňala RN aj belgickú stranu Flámsky záujem (Vlaams Belang - VB), je podozrivá, že v rokoch 2019 - 2024 zneužila viac ako 4,3 milióna eur z fondov EÚ.



Hovorca EPPO potvrdil vyšetrovanie francúzskej tlačovej agentúre AFP, ale odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti, aby sa predišlo ohrozeniu konania.



Podľa správy Európskeho parlamentu, ktorú začiatkom júla citovali viaceré médiá, bola väčšina predmetných finančných prostriedkov údajne smerovaná dvom spoločnostiam spojeným s Frédéricom Chatillonom, bývalým poradcom líderky RN Marine Le Penovej, a s jeho manželkou Sighild Blancovou.



Podľa tohto dokumentu, citovaného denníkom Le Monde, dostala komunikačná agentúra e-Politic 1,7 milióna eur po výzve na predkladanie ponúk, ktorú poznačili „vážne problémy s dodržiavaním predpisov“, uviedli bruselskí inšpektori, ktorí sa preto domnievajú, že všetky tieto výdavky sú neoprávnené.



To isté platí pre spoločnosť Unanime, ktorá si prisvojila viac ako 1,4 milióna eur za tlačiarenské práce - tie boli navyše zadané subdodávateľom za nižšiu cenu, so ziskom odhadovaným na 260.000 eur.



Le Penová, ktorá bola koncom marca vo Francúzsku odsúdená v prípade asistentov Európskeho parlamentu, uviedla, že nie je informovaná o novom vyšetrovaní vedenom proti RN a ID.



Členom skupiny ID počas posledného volebného obdobia v EP bola aj belgická nacionalistická strana Flámsky záujem. Bývalý europoslanec a tajomník skupiny ID v rokoch 2019 - 2024 Philip Claeys začiatkom júla všetky medializované obvinenia poprel.



Podľa belgického týždenníka Knack sa v internej správe europarlamentu spomína aj flámska nacionalistická študentská organizácia KVHV, ktorý údajne získala z fondov EÚ 30.140 eur.



Do minulého roka bolo neziskové združenie stojace za KVHV Ghent registrované na súkromnej adrese Toma Vandendriesscheho, poslanca Európskeho parlamentu za VB a súčasného predsedu správnej rady KVHV.



Politická skupina Identita a demokracia pôsobila v Európskom parlamente počas jeho deviateho funkčného obdobia. Bola založená 13. júna 2019 a podľa agentúry Belga združovala krajne pravicové, pravicovo-populistické, euroskeptické a nacionalistické strany zo šiestich členských štátov EÚ. Skupina ID nahradila skupinu Európa národov a slobody a väčšina jej členov sa neskôr, na začiatku desiateho volebného obdobia europarlamentu, pridala k skupine Patrioti za Európu (PfE).



Skupina ID sa obvykle prezentovala ako zástankyňa národnej suverenity, a nie ako protieurópska strana, ale politickí analytici ju bežne označovali za nacionalistickú, euroskeptickú, protiimigračnú a pravicovo-populistickú, dodala Belga.