Bardella: Na efektívne vládnutie potrebuje RN absolútnu väčšinu

Paríž 18. júna (TASR) - Líder francúzskej krajnej pravice Jordan Bardella v utorok vyzval na podporu kandidátov svojej strany Národné združenie (RN), aby v nadchádzajúcich voľbách získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu a mohla následne "efektívne vládnuť".



Ako informovala agentúra Reuters, RN má reálnu šancu vyhrať predčasné parlamentné voľby vypísané prezidentom Emmanuelom Macronom na 30. júna a 7. júla a poraziť tak vládnu stranu Obroda (RE). Analytici však súčasne predpokladajú, že RN si v druhom kole volieb nedokáže zaistiť v parlamente absolútnu väčšinu, ktorá by jej zaručila silný mandát a schopnosť prijímať zákony bez spojencov.



Reuters dodal, že Bardella medzičasom korigoval niektoré známe sľuby RN - napríklad, že jeho vláda okamžite po uchopení moci zníži DPH na 100 základných tovarov. Potvrdil však plány na rýchle zníženie DPH na energie z 20 na 5,5 percenta.



Bardela ale opakovane zdôrazňuje, že na to, aby RN presadila svoje reformy, potrebuje v parlamente mať absolútnu väčšinu - zopakoval to opäť v utorkových rozhovore pre CNews TV i pre denník Le Parisien. Varoval, že ak bude riadiť krajinu bez absolútnej väčšiny, nebude "môcť krátiť DPH za pohonné hmoty a plyn" a nebude ani "môcť drasticky znížiť imigráciu."



Podľa francúzskych médií by po víťazstve RN bola ohrozená aj dôchodková reforma, ktorá bola kľúčovým bodom Macronovho programu pred prezidentskými voľbami.



Už dve predchádzajúce reformy značne sprísnili podmienky prístupu k poisteniu v nezamestnanosti a Macronova vláda koncom mája avizovala jeho ďalšie sprísnenie, napísal v utorok denník Le Figaro.



Z predvolebných diskusií vyplýva, že medzi RN a jeho spojencami z tábora Republikánov (LR) pod vedením Érica Ciottiho nie je zhoda v názoroch na niektoré zmeny v dôchodkovom systéme: kým Ciottiho tábor považuje odchod do dôchodku vo veku 65 rokov za optimálny, RN hovorí o dôchodku v 60-62 rokoch.



Bardella v rozhovore pre Le Parisien vyhlásil, že dôchodková reforma bude "zrušená, pretože je ekonomicky neefektívna a sociálne nespravodlivá". Dodal tiež, že "tým, ktorí začali pracovať pred dovŕšením 20. roku života, umožníme odísť do dôchodku so 40 opracovanými rokmi v zákonnom dôchodkovom veku 60 rokov".



Zásadné zmeny v dôchodkovom systéme avizoval aj Nový ľudový front, ktorý tak chce urobiť do 15 dní po svojom nástupe k moci.



Prezident Macron pred niekoľkými dňami kritizoval "neprirodzené spojenectvá" na pravej i ľavej strane politického spektra vo Francúzsku, pričom poukázal na to, že sa "nezhodujú takmer v ničom okrem postov, ktoré sa majú podeliť," a nebudú preto môcť realizovať žiadny program.



Spojenectvo Ciottiho tábora s RN je v radoch LR terčom ostrej kritiky, pretože je označované za odmietnutie doterajšej politickej praxe, že s krajnou pravicou sa nespolupracuje. Homogénny nie je aj Nový ľudový front, ktorý združuje ľavicové strany od krajne ľavicových cez komunistov po socialistov, ako aj "zelených".