Bardella: Nedovolím, aby ruský imperializmus pohltil Ukrajinu

Paríž 27. júna (TASR) - Francúzska krajne pravicová strana Národné zhromaždenie (RN) nedovolí Rusku pohltiť Ukrajinu, ak sa na základe výsledku parlamentných volieb dostane k moci. Uviedol to vo štvrtok predseda strany Jordan Bardella, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nedovolím, aby ruský imperializmus pohltil spojenecký štát, akým je Ukrajina," povedal Bardella v televíznej debate s francúzskym premiérom Gabrielom Attalom a Olivierom Faurem z ľavicového bloku Nový ľudový front (NFP). Predseda RN prisľúbil "podporu Ukrajiny a zabránenie eskalácii konfliktu s Ruskom".



Vyjadril sa tak po tom, ako Marine Le Penová z RN zľahčovala funkciu prezidenta Emmanula Macrona ako vrchného veliteľa francúzskej armády.



"Ak budem premiérom, francúzski vojaci nebudú vyslaní na Ukrajinu," uviedol Bardella v súvislosti s výrokmi francúzskeho prezidenta, ktorý takúto možnosť odmietol vylúčiť. "Mnohé európske krajiny nechcú, aby ich vojaci boli vyslaní na ukrajinské územie," dodal predseda RN. "Mojím kompasom sú záujmy Francúzska a Francúzov," zdôraznil.



Attal z Macronovej centristickej strany (RE) povedal, že Le Penová vyslala jasný signál, že ak RN vyhrá voľby, nastane "akýsi spor medzi premiérom a prezidentom o to, kto je vrchným veliteľom armády". "Je to veľmi vážna správa pre bezpečnosť Francúzska," dodal.



Le Penová, neúspešná prezidentská kandidátka z rokov 2012, 2017 a 2022, v rozhovore pre regionálny denník Telegramme uviedla, že titul prezidenta ako vrchného veliteľa ozbrojených síl je "zdvorilostný".



"Ak začneme stanovovať červené línie, Ukrajincom nepomôžeme," poznamenal francúzsky premiér.