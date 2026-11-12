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Bardella podal trestné oznámenie pre správy, ktoré mu médiá pripisujú
Táto kauza prepukla po tom, ako Mediapart 28. septembra zverejnil výsledky vyšetrovania a sprístupnil komunikáciu z platformy Messenger z roku 2013.
Autor TASR
Paríž 12. novembra (TASR) - Predseda francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z falšovania a použitia sfalšovaných dokumentov. Reagoval tak na zverejnenie správ s antisemitským obsahom, ktorých autorstvo sa mu pripisuje. Vo štvrtok o tom informovali francúzske médiá s odvolaním sa na parížsku prokuratúru, uviedla TASR.
Parížska prokuratúra Bardellovo oznámenie prijala. Bardella popiera, že by bol autorom sporných správ. Už predtým podal žalobu pre ohováranie na investigatívny portál Mediapart, ktorý na tieto správy upozornil.
Táto kauza prepukla po tom, ako Mediapart 28. septembra zverejnil výsledky vyšetrovania a sprístupnil komunikáciu z platformy Messenger z roku 2013. Bardellovi v nej pripísal viacero antisemitských vyjadrení. Podľa denníka Le Monde sa v správach nachádzali napríklad tvrdenia, že „všetky banky vlastnia Židia“ či „Žid musí ovládať ostatné národy, utláčať ich a okrádať“.
Bardella opakovane odmietol, že by tieto správy napísal. Ich zverejnenie označil za „špinavú operáciu“ a tvrdil, že je obeťou manipulácie.
Mediapart začiatkom októbra zverejnil ďalšie informácie, ktorými chcel podporiť vierohodnosť danej komunikácie. Uviedol, že 16. augusta získal výpis správ od spoločnosti Meta, materskej firmy Facebooku, a 29. septembra ho úradne osvedčil súdny vykonávateľ.
Sporné správy vyvolali reakcie aj v samotnom RN: Marine Le Penová, ktorá za RN kandiduje v prezidentských voľbách, verejne vyjadrila Bardellovi podporu, označila ho za nevinného a uviedla, že mu naďalej dôveruje. Zároveň kritizovala spoločnosť Mediapart.
K zverejneniu kontroverzných správ došlo niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku a vyvolalo kontroverziu v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu, ktoré sa týkajú Bardellu aj jeho strany RN.
Parížska prokuratúra Bardellovo oznámenie prijala. Bardella popiera, že by bol autorom sporných správ. Už predtým podal žalobu pre ohováranie na investigatívny portál Mediapart, ktorý na tieto správy upozornil.
Táto kauza prepukla po tom, ako Mediapart 28. septembra zverejnil výsledky vyšetrovania a sprístupnil komunikáciu z platformy Messenger z roku 2013. Bardellovi v nej pripísal viacero antisemitských vyjadrení. Podľa denníka Le Monde sa v správach nachádzali napríklad tvrdenia, že „všetky banky vlastnia Židia“ či „Žid musí ovládať ostatné národy, utláčať ich a okrádať“.
Bardella opakovane odmietol, že by tieto správy napísal. Ich zverejnenie označil za „špinavú operáciu“ a tvrdil, že je obeťou manipulácie.
Mediapart začiatkom októbra zverejnil ďalšie informácie, ktorými chcel podporiť vierohodnosť danej komunikácie. Uviedol, že 16. augusta získal výpis správ od spoločnosti Meta, materskej firmy Facebooku, a 29. septembra ho úradne osvedčil súdny vykonávateľ.
Sporné správy vyvolali reakcie aj v samotnom RN: Marine Le Penová, ktorá za RN kandiduje v prezidentských voľbách, verejne vyjadrila Bardellovi podporu, označila ho za nevinného a uviedla, že mu naďalej dôveruje. Zároveň kritizovala spoločnosť Mediapart.
K zverejneniu kontroverzných správ došlo niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku a vyvolalo kontroverziu v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu, ktoré sa týkajú Bardellu aj jeho strany RN.