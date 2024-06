Bardella: predčasné voľby ponúkli vo Francúzsku možnosť rozumnej zmeny

Paríž 20. júna (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella, vo štvrtok avizoval, že ak sa po predčasných voľbách stane predsedom vlády, v lete predloží revidovaný rozpočet na rok 2024, ako aj opatrenia, ktoré by zahŕňali zníženie daní pre spoločnosti.



Bardella to vyhlásil na stretnutí so zástupcami veľkých zamestnávateľských organizácií (MEDEF), na ktorom prezentoval ekonomický program RN.



Vo svojej prezentácii Bardella kritizoval "rozpočtovú situáciu", pre ktorú je Francúzsko "takmer na pokraji bankrotu", a vyjadril odhodlanie dať v štáte urobiť všeobecný audit. Podľa Bardellu sú verejné financie v takom zlom stave, že ďalšia vláda by mala byť realistická a zodpovedná.



Na stretnutie s predstaviteľmi MEDEF sa Bardella dostavil v sprievode Érica Ciottiho, ktorý ako predseda strany Republikáni (LR) pred niekoľkými dňami podporil jej volebné spojenectvo s RN, čo v LR vyvolalo rozkol a volanie po Ciottiho vylúčení zo strany.



Bardella spoločne s Ciottim obhajovali tento "zodpovedný zlom" na politickej scéne. Tvárou v tvár politickej nestabilite, ktorú vyvolalo rozpustenie dolnej komory francúzskeho parlamentu do debakli vládnych strán v nedávnych eurovoľbách, Bardella uistil, že to Francúzsku ponúklo "možnosť rozumnej zmeny".



Na program RN bezprostredne reagoval dosluhujúci minister hospodárstva Bruno Le Maire.



Poukázal na to, že spojenectvo Bardellu a Ciottiho je neprirodzené a nepravdepodobné a akoby len pre sociálne siete. Upozornil súčasne, že "politika nie je TikTok, politika je realitou rozhodnutí". Dodal, že on sám i na stretnutí prítomní zamestnávatelia ako ľudia z praxe vedia, že ekonomická politika nestojí na "obrazoch a reprezentácii", ale že ide o reálny život a konfrontáciu s veľkými svetovými mocnosťami.



Vyzval predstaviteľov MEDEF, aby nepodľahli "volaniu sirén" v podobe RN. Dodal, že súčasná vládna väčšina je možno navonok menej príťažlivá, ale je efektívnejšia. "Porovnajte programy, posúďte, zvážte a voľte, ale voľte dobre," apeloval ekonomických lídrov krajiny.



Le Maire priznal, že manévrovací priestor Francúzska v oblasti rozpočtu je nulový, pričom však zdôraznil, že túto situáciu spôsobila kríza vyvolaná pandémiou choroby COVID-19. "Vyhli sme sa ekonomickej a sociálnej tragédii a teraz musíme skladať účty," uviedol.



Vyzval prítomných, aby nepremárnili sedem rokov fiškálnej stability, ktorú ponúka vláda. Upozornil, že na stole sú "šialené ekonomické programy", ktoré nekorešpondujú so stavom verejných financií. Varoval, že v prípade "voľby extrému" - RN i ľavicového bloku Nový ľudový front (NFP) - začnú stúpať úrokové sadzby, znížia sa zisky z investícií a bude sa platiť viac za pôžičky.