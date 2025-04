Bardella pripustil kandidatúru namiesto Le Penovej

Paríž 27. apríla (TASR) - Predseda francúzskej opozičnej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella v sobotu pre denník La Parisien pripustil, že by mohol kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách v roku 2027. Kandidatúru nevylučuje v prípade, že by sa o post prezidenta nemohla uchádzať bývalá predsedníčka strany Marine Le Penová. Informuje o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Le Penová už v prezidentský voľbách kandidovala trikrát. Raz skončila tretia a dvakrát ju v druhom kole porazil súčasný prezident Emmanuel Macron.



Štvrtú kandidatúru političky však zakázal súd, ktorý ju koncom marca odsúdil za spreneveru finančných prostriedkov EÚ. Okrem zákazu uchádzať sa o verejné funkcie na päť rokov jej nariadil dva roky väzenia nepodmienečne s možnosťou odpykania si trestu pomocou elektronického náramku a zaplatenie pokuty 100.000 eur. Proti rozsudku sa odvolala a súd vyššej inštancie by mohol rozhodnúť v lete 2026.



Reuters pripomína, že 29-ročný líder RN Bardella sa otázkam o možnosti jeho účasti v nadchádzajúcich voľbách vyhýbal. „Myslím si, že ak by sa zajtra podarilo zabrániť jej kandidatúre, mohol by som vám povedať, že budem kandidovať ja,“ povedal cez víkend pre denník La Parisien. Zdôraznil však, že jeho kandidátkou je v súčasnosti Le Penová.



„Marine je považovaná za nevinnú a my budeme naďalej využívať všetky možné prostriedky, aby sme deklarovali našu nevinu v tejto veci,“ povedal.



Napriek svojmu mladému veku francúzska ústava Bardellovi umožňuje kandidovať. Právo uchádzať sa o najvyššiu štátnu funkciu má vo Francúzsku každý občan starší ako 18 rokov.