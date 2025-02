Bardella: RN nemá v úmysle podporiť návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Paríž 4. februára (TASR) - Krajne pravicová francúzska strana Národné združenie (RN) neplánuje podporiť návrh na vyslovenie nedôvery voči vláde Francoisa Bayrouova. V utorok o tom informoval predseda strany Jordan Bardella v reakcii na Bayrouove presadenie rozpočtu na rok 2025 bez hlasovania v parlamente, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V pondelok Bayrou presadil rozpočet na základe ústavného článku 49.3, ktorý umožňuje vláde prijímať legislatívu bez debaty a hlasovania v parlamente. Krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) preto avizovala podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.



Bardella zdôraznil, že jeho strana nemá v úmysle podporiť návrh, hoci konečné rozhodnutie sa prijme v stredu, keď sa očakáva aj parlamentné hlasovanie. "Je to zlý rozpočet," povedal Bardella pre televízne stanice Europe 1 a CNews. "My však potrebujeme rozpočet," zdôraznil. "Musíme sa vyhnúť neistote, pretože mnohí naši spoluobčania... sa naozaj obávajú možnej dlhodobej nestability," dodal predseda RN.



Bayrou si podľa AFP svoju funkciu zrejme udrží aj v prípade, že by Národné združenie zmenilo postoj. V pondelok sa totiž aj Socialistická strana rozhodla nepodporiť návrh na vyslovenie nedôvery.



LFI tvrdí, že návrh rozpočtu, aký predložil Bayrou, je horší než ten, ktorý priniesol kabinet bývalého premiéra Michela Barniera. Poslanci Barnierovej vláde v decembri vyslovili nedôveru počas rozpravy o rozpočte, čo sa vo Francúzsku stalo prvýkrát od roku 1962. Socialisti pri hlasovaní, ktoré vtedy iniciovalo RN, Barniera nepodržali.