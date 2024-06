Bardella v prípade volebného úspechu nevyšle vojakov na Ukrajinu

Paríž 24. júna (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella v pondelok oznámil, že Francúzsko nepošle na Ukrajinu vojakov a ani strely dlhého doletu, ak sa jeho strana v predčasných parlamentných voľbách dostane k moci. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Nová vláda by podľa jeho slov Ukrajine poskytla logistickú podporu a obranné vybavenie. Vyslanie vojakov či striel dlhého doletu však vylúčil.



Bardella takisto uviedol, že Rusko považuje za hrozbu pre bezpečnosť Európy a v prípade volebného víťazstva bude mimoriadne opatrný v spojitosti so zasahovaním Moskvy do predčasných volieb a tvorby novej francúzskej vlády.



"Sedem rokov macronizmu krajinu oslabilo," povedal Bardella Sľúbil, že zvýši kúpnu silu, nastolí poriadok a zmení zákony s cieľom uľahčiť deportáciu cudzincov usvedčených z trestných činov. Takisto plánuje sťažiť prístup k občianstvu osobám, ktoré sa vo Francúzsku narodili a znížiť výdavky na podporu imigrácie.



Parlamentné voľby vo Francúzsku budú 30. júna a 7. júla. Vypísal ich prezident Emmanuel Macron v reakcii na výsledky volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých vo Francúzsku zvíťazilo RN. Podľa víkendových prieskumov by v prvom kole voleib mohla získať 35-36 percent hlasov. Nový ľudový front (NFC) by získal 27 - 29,5 percenta a Macronova centristická strana Obroda (RE) 19,5 až 22 percent.