Bardella vyzval poslancov za RN, aby boli dokonale bezúhonní

Paríž 10. júla (TASR) - Vodca francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella v stredu apeloval na poslancov zvolených za RN, aby boli vo svojich funkciách "dokonale bezúhonní". Podľa agentúry AFP Bardella takto reagoval na fakt, že viacerí kandidáti RN sa počas predvolebnej kampane prejavili ako neznalí politiky alebo ich "dobehlo" ich extrémistické správanie z minulosti.



"Vašou povinnosťou bude... zdôrazniť dôveryhodnosť nášho projektu," povedal Bardella, ktorý sa stal lídrom krajne pravicovej skupiny v Európskom parlamente, v príhovore k poslancom za RN.



AFP dodala, že do sídla francúzskeho Národného zhromaždenia - Burbonského paláca - v Paríži v stredu prišli desiatky poslancov zvolených za RN, aby sa oboznámili s fungovaním tejto inštitúcie.



Okrem Bardellu ich sprevádzala aj líderka RN Marine Le Penová, ktorá pred novinármi zopakovala, že volebné víťazstvo RN "sa len odložilo".



Súčasne sa posťažovala, že RN o absolútnu väčšinu v parlamente pripravila taktika ľavicového a centristického bloku, ktorých kandidáti sa pred druhým kolom vzdávali v prospech rivala z demokratického tábora, ak mal väčšiu šancu poraziť kandidáta RN.



Sny krajnej pravice o absolútnej väčšine zmarila široká koalícia zelených, socialistov, komunistov a krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI), ktorá minulú nedeľu v druhom kole predčasných volieb skončila na prvom mieste.



RN a jeho spojenci však napriek tomu dosiahli v Národnom zhromaždení nepopierateľný úspech, keď počet ich poslancov vzrástol z 89 z roku 2022 na dnešných 143.



Ľavicový blok momentálne diskutuje o svojich potenciálnych kandidátoch na post predsedu vlády, pričom mnohí sú naklonení vodcovi LFI Jeanovi-Lucovi Mélenchonovi. Ochotu viesť vládu vyjadril však už aj umiernenejší líder socialistov Olivier Faure.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vypísal predčasné voľby po tom, ako RN v júni vo voľbách do Európskeho parlamentu rozdrvilo jeho centristických spojencov, sa od nedele stále drží v úzadí.



Minister vnútra Gérald Darmanin, patriaci do prezidentského bloku, ktorý bol vo voľbách opätovne zvolený za poslanca, sa v diskusii s novinármi vyjadril, že on sám by nikdy nepodporil člena vlády za LFI alebo Zelených. Dodal, že by uprednostnil "nejakých socialistov..., s ktorými by sme mohli spolupracovať".



Raphaël Glucksmann, zakladateľ progresívneho ľavicového hnutia Verejné miesto (Place Publique), na margo rokovaní o novej vláde v rozhovore pre časopis Nouvel Obs uviedol, že ľavica nemá "na výber, budeme sa musieť rozprávať s ľuďmi, proti ktorým sme bojovali, bez toho, aby sme sa vzdali svojho presvedčenia, a presvedčiť ich".



AFP konštatuje, že výsledky nedeľného druhého kola volieb priniesli úľavu mnohým, ktorí sa obávali vzostupu RN - strany, ktorú počas kampane kompromitovali xenofóbne postoje niektorých kandidátov.



Okrem toho sa terčom kritiky stali aj niektoré televízne kanály za údajné podnecovanie rasistických názorov niektorých voličov: francúzsky úrad pre dohľad nad médiami v stredu uviedol, že pokutuje CNews za to, že jej novinár nevyzval hosťa, ktorý počas diskusie na RN v decembri minulého roka povedal, že "imigrácia zabíja". Pokutu vysielateľovi udelil aj za to, že nereagoval na tvrdenie, že správy o klimatických zmenách sú "lži".