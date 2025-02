Bardella zrušil prejav na konferencii po nacistickom geste Bannona

Paríž/Washington 21. februára (TASR) - Vodca francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella v piatok zrušil svoje vystúpenie s prejavom na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC). Rozhodol sa tak pre "gesto odkazujúce na nacistickú ideológiu" zo strany Stevea Bannona, niekdajšieho poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Bardella, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo Washingtone, povedal, že nebol prítomný na CPAC v čase, keď Bannon vo štvrtok urobil gesto pripomínajúceho nacistický pozdrav.



Líder RN vo svojom vyhlásení uviedol, že bol pozvaný, aby na spomínanej konferencii predniesol prejav o väzbách medzi Spojenými štátmi a Francúzskom, "ako aj o nedávnej volebnej dynamike vlasteneckých strán v Európe".



"Včera, keď som nebol v miestnosti, si jeden z rečníkov z provokácie dovolil gesto narážajúce na nacistickú ideológiu. Preto som okamžite prijal rozhodnutie zrušiť svoj prejav, ktorý bol naplánovaný na dnešné popoludnie," oznámil.



V piatok by mal na konferencii vo Washingtone vystúpiť poradca USA pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a v sobotu americký prezident Donald Trump, informuje denník The Guardian. S prejavom v piatok na CPAC vystúpi aj predseda vlády SR Robert Fico.



Denník The Guardian pripomína, že gesto podobné nacistickému pozdravu v januári počas jedného z podujatí pri príležitosti inaugurácie Trumpa do funkcie prezidenta USA urobil aj prezidentov poradca a miliardár Elon Musk. Podnikateľ sa po inaugurácii poďakoval priaznivcom za podporu. Následne si položil pravú ruku na srdce a prudko ju vztýčil, dlaňou nadol a prstami pri sebe v geste pripomínajúcom nacistický pozdrav. Musk sa rovnako ako Bannon zúčastňuje CPAC.



Bannon bol jedným z ľudí, ktorí stáli za úspechom Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2016. Neskôr bol sedem mesiacov Trumpovým poradcom, no z Bieleho domu odišiel údajne pre konflikty s ostatnými vysokopostavenými predstaviteľmi Trumpovej administratívy.