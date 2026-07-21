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Bardotky sú prvým českým filmom Pavlíny Pořízkovej
Postavu Valérie pre Pořízkovú vytvorila producentka a spoluautorka scenára Krečmerová.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Až prípravy mi naplno ukázali, do čoho som sa pustila. K filmovej novinke Bardotky a svojej vôbec prvej úlohe v českom filme to priznala Pavlína Pořízková. Bardotky prišli do Bratislavy nedávno predstaviť dve z troch hlavných predstaviteliek spolu s režisérkou a scenáristkou Hanou Hendrychovou a producentkou Pavlou Krečmerovou. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík z distribučnej spoločnosti Bontonfilm, ktorá snímku prinesie do kín 20. augusta.
Vznikala viac ako tri roky. Hendrychová spolu s Krečmerovou sa rozhodli nakrútiť komédiu, ktorá bude s humorom, nadhľadom a bez sentimentu hovoriť ženám rôzneho veku. Výsledkom je príbeh troch dlhoročných priateliek, ktoré sa po rokoch stretnú počas spoločného víkendu. „Každá z nich si nesie vlastné tajomstvá, sklamania aj sny a spoločné stretnutie ich prinúti pozrieť sa pravde do očí. Film zároveň pripomína, že odvaha začať odznova nemá vekový limit,“ približuje distribučná spoločnosť.
Scenár vznikal priamo pre hlavné predstaviteľky, hoci tvorcovia spočiatku netušili, či sa vysnívané obsadenie podarí získať. Napokon sa pred kamerou stretli Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. „Ich prirodzená súhra nebola výsledkom dlhého skúšania, ale priateľstva, ktoré vzniklo priamo počas nakrúcania. Osobitnú pozornosť vzbudzuje práve Pavlína Pořízková,“ poznamenáva distribučná spoločnosť k svetoznámej modelke a herečke, ktorá od detstva žije v zahraničí, patrila medzi najväčšie hviezdy svetového modelingu po boku Claudie Schiffer, Naomi Campbell či Cindy Crawford, a prijala svoju prvú úlohu v českom celovečernom filme.
Postavu Valérie pre Pořízkovú vytvorila producentka a spoluautorka scenára Krečmerová. Valéria, Češka vracajúca sa po rokoch z Ameriky, tak napokon našla svoju predstaviteľku. „Bardotky sú prvým českým filmom, v ktorom Pavlína Pořízková hrá, a ja som za to nesmierne vďačná, pretože túto postavu nemohol stvárniť nikto iný. Je to príbeh, ktorý si pýtal práve ju,“ hovorí režisérka Hendrychová.
Samotná Pořízková priznáva, že nakrúcanie bolo oveľa náročnejšie, než pôvodne očakávala. „Až prípravy mi naplno ukázali, do čoho som sa pustila. Už pri čítaní scenára s Evou a Dášou som sa polovicu času cítila ako úplný amatér. Moja čeština nebola vždy dokonalá a stáť pred kamerou po boku takých výnimočných herečiek vo mne vyvolávalo rešpekt. Navyše, hrať emotívne scény v cudzom jazyku bolo oveľa náročnejšie, než som čakala. Nakrúcanie bolo skôr poctivou prácou než tou ľahkou zábavou, akú som si predstavovala,“ prezradila modelka a herečka, ktorá sa na bratislavskej premiére zúčastnila spolu s novomanželom Jeffom Greensteinom.
Vznikala viac ako tri roky. Hendrychová spolu s Krečmerovou sa rozhodli nakrútiť komédiu, ktorá bude s humorom, nadhľadom a bez sentimentu hovoriť ženám rôzneho veku. Výsledkom je príbeh troch dlhoročných priateliek, ktoré sa po rokoch stretnú počas spoločného víkendu. „Každá z nich si nesie vlastné tajomstvá, sklamania aj sny a spoločné stretnutie ich prinúti pozrieť sa pravde do očí. Film zároveň pripomína, že odvaha začať odznova nemá vekový limit,“ približuje distribučná spoločnosť.
Scenár vznikal priamo pre hlavné predstaviteľky, hoci tvorcovia spočiatku netušili, či sa vysnívané obsadenie podarí získať. Napokon sa pred kamerou stretli Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. „Ich prirodzená súhra nebola výsledkom dlhého skúšania, ale priateľstva, ktoré vzniklo priamo počas nakrúcania. Osobitnú pozornosť vzbudzuje práve Pavlína Pořízková,“ poznamenáva distribučná spoločnosť k svetoznámej modelke a herečke, ktorá od detstva žije v zahraničí, patrila medzi najväčšie hviezdy svetového modelingu po boku Claudie Schiffer, Naomi Campbell či Cindy Crawford, a prijala svoju prvú úlohu v českom celovečernom filme.
Postavu Valérie pre Pořízkovú vytvorila producentka a spoluautorka scenára Krečmerová. Valéria, Češka vracajúca sa po rokoch z Ameriky, tak napokon našla svoju predstaviteľku. „Bardotky sú prvým českým filmom, v ktorom Pavlína Pořízková hrá, a ja som za to nesmierne vďačná, pretože túto postavu nemohol stvárniť nikto iný. Je to príbeh, ktorý si pýtal práve ju,“ hovorí režisérka Hendrychová.
Samotná Pořízková priznáva, že nakrúcanie bolo oveľa náročnejšie, než pôvodne očakávala. „Až prípravy mi naplno ukázali, do čoho som sa pustila. Už pri čítaní scenára s Evou a Dášou som sa polovicu času cítila ako úplný amatér. Moja čeština nebola vždy dokonalá a stáť pred kamerou po boku takých výnimočných herečiek vo mne vyvolávalo rešpekt. Navyše, hrať emotívne scény v cudzom jazyku bolo oveľa náročnejšie, než som čakala. Nakrúcanie bolo skôr poctivou prácou než tou ľahkou zábavou, akú som si predstavovala,“ prezradila modelka a herečka, ktorá sa na bratislavskej premiére zúčastnila spolu s novomanželom Jeffom Greensteinom.