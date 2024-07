Bardotová odsúdila hon na aktivistu bojujúceho proti lovu veľrýb

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová odsúdila Japonsko za "hon" na aktivistu proti lovu veľrýb Paula Watsona. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na francúzske médiá.



Watson má kanadsko-americké občianstvo a zatkli ho v nedeľu v dánskom Grónsku na základe medzinárodného zatykača vydaného Tokiom. Bude tam zadržaný do 15. augusta, kým sa nerozhodne o jeho prípadnom vydaní do Japonska.



Podľa Nadácie kapitána Paula Watsona (CPWF) jeho loď zakotvila v Grónsku, aby doplnila palivo na ceste k "zachyteniu" novej japonskej veľrybárskej lode v severnom Pacifiku.



Bardotová (89), ktorá sa stala aktivistkou za práva zvierat, v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Le Parisien uviedla, že "japonská vláda začala celosvetový hon" na Watsona, ktorý sa "chytil do pasce". "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme Paula zachránili," povedala.



Watson účinkoval v televíznej reality šou "Whale Wars" a založil organizácie Sea Shepherd a CPWF. Pozornosť na seba upútal taktikou priamych akcií vrátane konfrontácií s veľrybárskymi loďami priamo na mori.



Podľa CPWF jeho zatknutie súvisí s "červeným oznámením" Interpolu v súvislosti s jeho aktivitami proti lovu veľrýb v Antarktíde. "Červené oznámenie" je žiadosť orgánov činných v trestnom konaní na celom svete, aby vypátrali a predbežne zatkli osobu čakajúcu na vydanie, odovzdanie alebo podobné právne kroky. Nie je to však medzinárodný zatykač.



Japonská vláda sa k jeho zadržaniu nevyjadrila, ale hovorkyňa japonskej pobrežnej stráže v pondelok pre AFP povedala, že o zatknutí vie. "Pobrežná stráž bude naďalej prijímať príslušné opatrenia na základe koordinácie so súvisiacimi subjektmi," uviedla.



Červené oznámenie bolo vydané v roku 2012, pričom vo vyhlásení Interpolu sa uvádza, že po Watsonovi pátra Japonsko na základe obvinení zo spôsobenia škody a zranenia pri dvoch incidentoch v Antarktíde v roku 2010, keď Watson so svojím tímom viedol protestnú akciu voči japonskej veľrybárskej lodi.