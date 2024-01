Barleyová bude viesť kandidátku vládnej SPD do volieb do europarlament

Berlín 28. januára (TASR) - Podpredsedníčka Európskeho parlamentu Katarina Barleyová bude viesť kandidátku Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) do volieb do europarlamentu. V nedeľu dostala na straníckom zjazde v Berlíne obrovskú podporu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Barleyová vyzvala na odhodlanú kampaň proti pravicovým populistom a autokratom pred eurovoľbami, ktoré sa budú konať 9. júna. "Toto rozhodne o budúcom smerovaní," povedala aj v prítomnosti lídra SPD, nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý riadi vládnu koalíciu troch strán.



Konzervatívci a ekonomickí liberáli chcú zúžiť Európsku úniu iba na vnútorný trh a obmedziť regulácie, ďalší zasa chcú z EÚ vystúpiť, uviedla Barleyová. Týmto narážala na krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je silná v prieskumoch verejnej mienky. "Za naozaj veľmi krátky čas by vytvorili v nemeckej ekonomike vážnu núdzovú situáciu," dodala.



Politička ostro skritizovala ciele AfD ako "program proti pracujúcej strednej vrstve". Označila stranu termínom "noví fašisti" a vyhlásila, že ich cieľom je podkopať demokraciu a deportovať ľudí cudzieho pôvodu z krajiny, bez ohľadu na to, či sú Nemci alebo nie.



Barleyová obvinila Európsku komisiu, že nekoná proti krokom maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý blokuje politiky schválené členskými krajinami EÚ.



"Vydiera EÚ svojimi blokádami," uviedla. V tej súvislosti spomenula podporu EÚ pre Ukrajinu, plány na rozširovanie a rozpočet EÚ, to všetko Maďarsko brzdí.



Hoci eurokomisia mohla zadržať Maďarsku financie, nebola v tom dostatočne dôkladná, upozornila Barleyová. "Je čas vyslať Viktorovi Orbánovi jasný odkaz," dodala. A žiadala, aby bol princíp jednomyseľného hlasovania v EÚ zrušený.



Potom sa vrátila k ekonomickým témam a vyzvala na investovanie do budúcnosti. "Dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 je pre nás tá najvyššia priorita," povedala vo výzve adresovanej Energetickej únii EÚ, aby znížila ceny energií.